Evalúan si sacrificarán a “Canelo”, el perro pitbull que atacó a una abuelita

Especialistas analizan si “Canelo”, el perro pitbull que atacó a una mujer de 67 años en calles de la colonia Agua Fría, en Zapopan, Jalisco, será sacrificado.

Luego del ataque en el que el perro lesionó en un brazo a la mujer, la Fiscalía del Estado de Jalisco y especialistas del Centro Integral de Salud Animal determinarán si Canelo es sacrificado.

La directora de Protección Animal en Zapopan, Yamile Lotfe Galán, detalló que el seguimiento son 10 días de observación del ejemplar, “posterior a esto, ya con la determinación de un etólogo, que es el experto, el especialista, en el comportamiento animal; ya se tomará la decisión, junto a las autoridades estatales, de qué va a proceder con este animal”.

Agregó que “al parecer es un animal que es demasiado agresivo” y consideró que será difícil que este perro se reintegre a una vida normal junto a su dueño.

Explicó que “este tipo de animales es muy difícil, sino es que imposible, el poder rehabilitarlos para que vivan en una familia o vivan en una comunidad y no vuelvan a hacer un ataque, el que no estén agrediendo a otros animales también.

En estos días se revisa el comportamiento del perro pitbull, si es que se mantiene agresivo, además se investiga si tiene alguna enfermedad infectocontagiosa para las personas; además, se observa cómo come, cómo toma agua y se lleva a cabo la revisión de sus heces.

Mujer atacada por Canelo podría perder la mano

Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, destacó que la mujer de la tercera edad que fue atacada por el perro pitbull “Canelo” podría perder la mano.

Destacó que es una lesión muy grave y que existe un alto riesgo de que la mujer pierda la mano, por lo que “se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de salvar la extremidad”.

El secretario de Salud de Jalisco confirmó que el estado de salud de la mujer es reportado como estable.

Murió “Rocky”, el perrito que fue arrastrado por su dueña

Por Alma Gudiño

Días atrás se dio a conocer que “Rocky”, el perrito de la raza Gigante de los Pirineos que fue atropellado en tres ocasiones y arrastrado en una camioneta por su dueña, falleció la mañana de este miércoles 22 de julio, en la clínica veterinaria donde era atendido, en Saltillo, Coahuila.

El médico veterinario Humberto Baca que estuvo al pendiente de la evolución del ejemplar informó que las heridas que sufrió “Rocky” durante el arrastre fueron las que le ocasionaron la muerte.

Explicó que el diagnóstico presuntivo fue un trauma medular agudo, el cual no se pudo confirmar mediante estudios de imagen avanzada debido a lo inestable del lomito.

El caso fue muy complejo y se concentró en las heridas por arrastre, tanto internas como externas: "Las que más compromiso tuvieron y que finalmente le causaron la muerte fueron sus heridas internas”.

Informó que se trató de un trauma presuntivo, ya que para establecer el diagnóstico se requería una evidencia científica que se logra con una tomografía o resonancia magnética. La condición de “Rocky” impedía realizar los estudios ya que se debían realizar bajo anestesia general.

“Rocky” falleció por síndrome inflamatorio generalizado que originó un daño irreversible en diferentes órganos.

Explicó que “el síndrome se presenta con una fase evolutiva, que fue lo que pasó con él, y empieza a tener una disfunción por el nervio vago, que controla muchas funciones primarias del cuerpo, este nervio se comprometió y, al final del día, el perro dejó de tener una oxigenación correcta, cayó en un paro respiratorio y posteriormente en un paro cardíaco”.