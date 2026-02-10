Evacuan primaria por amenaza de bomba en Veracruz

Una amenaza de bomba obligó ayer a la evacuación de más de 250 estudiantes y personal docente de la Escuela Primaria María Bertha Nava González, ubicada en el fraccionamiento Hacienda Paraíso, en el puerto de Veracruz. Tras una inspección especializada, autoridades estatales y federales descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo.

De acuerdo con información oficial, el director del plantel recibió alrededor de las 8:35 horas, un mensaje de texto que advertía sobre un supuesto explosivo dentro de las instalaciones. El aviso activó de inmediato los protocolos de emergencia y la movilización de cuerpos de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la policía estatal, Protección Civil, Bomberos municipales, así como personal del Ejército mexicano y un equipo K9 entrenado en detección de explosivos. La zona fue acordonada, mientras los menores eran desalojados y entregados a sus familias.

Tras una revisión exhaustiva, los binomios caninos no localizaron ningún artefacto ni indicios de riesgo. Las autoridades señalaron que, aunque todo apunta a una falsa alarma, se abrió una carpeta de investigación para determinar el origen del mensaje y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Educación de Veracruz informó que las clases permanecerán suspendidas mientras se realizan revisiones adicionales y se garantiza la seguridad de la comunidad escolar.

El incidente ocurre en un contexto en el que escuelas de distintas entidades del país han reforzado protocolos de protección civil ante amenazas, bromas de mal gusto o reportes anónimos que generan alarma.

PLANTEL BAJA LA CORTINA TRAS AMAGOS

Una escuela privada anunció el cierre anticipado de su ciclo escolar ante las amenazas que ha tenido por parte de la delincuencia organizada que exige “cuotas” o cobro de piso.

En el plantel funcionaban una primaria y un preescolar. Los pequeños se quedaron a la mitad del curso.

De acuerdo con padres de familia, la institución educativa, que se ubica en la colonia Cruz Verde, cerró definitivamente sus puertas y los profesores lo anunciaron en una reunión en donde les expusieron que fue por el tipo de amenazas que recibieron.

ABREN PUERTA A REUBICACIÓN DE PLANTELES

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó la reubicación de las escuelas cercanas a la refinería Olmeca de Dos Bocas, contradiciendo la postura del gobierno de Tabasco.

Sí es posible”, respondió la mandataria federal ante los cuestionamientos sobre la exigencia de padres de familia que demandan trasladar los planteles por riesgos a la salud infantil.

Ayer, padres y alumnos del jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro bloquearon una entrada de la refinería en Paraíso para exigir la reubicación de ambas instituciones, que colindan directamente con el complejo petrolero. En contraste, el gobernador Javier May ofreció durante su conferencia reubicar a los estudiantes en otras escuelas del municipio, donde aseguró existen aulas suficientes.

-Fabiola Xicoténcatl

cva*