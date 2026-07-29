Evacúan a 500 personas por volcadura de ferrotanque de Pemex

Más de 500 habitantes de la colonia Talleres, en Ciudad Madero, Tamaulipas, fueron evacuados este miércoles como medida de seguridad durante el trasvase de 77 mil litros de hidrocarburo de un ferrotanque de Petróleos Mexicanos que volcó.

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Elementos de Protección Civil municipal y estatal, junto con personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se desplegaron en la zona para reevaluar la evacuación, pues en un principio se tenía previsto desalojar solo a 200 personas. Sin embargo, tras los estudios y recorridos en el área, el radio de seguridad se amplió hasta alcanzar a 506 residentes, informó Ricardo Aguirre Martínez, director de Protección Civil municipal de Ciudad Madero.

Casa por casa, los oficiales pidieron a los vecinos que se trasladaran a un lugar seguro, con el compromiso de que podrían regresar a sus hogares una vez concluido el trasvase, sin ningún riesgo.

La volcadura del ferrotanque ocurrió la mañana del domingo. Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que no presentaba fisuras, por lo que no había peligro inmediato. Sin embargo, este miércoles se determinó que era necesario realizar el trasvase del combustible y se aplicaron todas las medidas preventivas para evitar una tragedia.