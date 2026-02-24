Reporta Conafor 20 incendios activos en 7 estados de la República Mexicana

La Conafor informó que actualmente se encuentran activos 20 incendios forestales en siete estados de la República Mexicana: Chiapas (6), Oaxaca (6), Guerrero (3), Jalisco (2), Morelos (1), Zacatecas (1), y Tamaulipas (1).

En su reporte, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), destacó que la superficie preliminar afectada es de mil 944 hectáreas, donde trabajan 810 combatientes del fuego.

Del total de incendios forestales, cuatro se localizan en áreas naturales protegidas, en el corredor biológico "Paisaje Natural de la Mariposa Monarca", en el municipio de Miquihuana, Tamaulipas, en el predio Puerto del Volcán, donde la conflagración comenzó el pasado 22 de febrero, con afectación a cinco hectáreas, y avance de 20 por ciento en contención y 10 por ciento de liquidación.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Morelos, Zacatecas y Tamaulipas, los estados afectados. Cortesía

En el Corredor Biológico Chichinautzin, en Cuernavaca, Morelos, en el predio Ahuatepec / La Herradura, con fecha de inicio de este martes 24 de febrero, todavía sin mayores datos.

Una reactivación del fuego desde el 19 de febrero, en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, en Tonalá, Chiapas, con 350 hectáreas impactadas en el predio Nueva Italia / Cerro Bola, y un avance de 25 por ciento en contención y 10 por ciento de liquidación.

Además de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, en Villa Comaltitlán, Chiapas, con un incendio forestal que inició el 23 de febrero, en el predio La Encrucijada/ Maragato, y avance de 50 por ciento en contención y 10 por ciento de liquidación.

fdm