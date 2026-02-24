Fundación Walmart de México fortalece a pequeños productores

Con una visión muy clara respecto al desarrollo económico y al fortalecimiento del campo, Fundación Walmart de México sigue consolidando su compromiso a través del programa “Pequeño Productor”.

Lo que comenzó como la búsqueda de algunos cultivos, como el mango, el jitomate o el limón, se convirtió en un proceso de transformación para varias comunidades agrícolas.

Como parte del programa, los productores logran estandarizar sus procesos, tales como la poda, la fertilización, el riego y la fumigación; además de capacitarse y obtener herramientas para fortalecer sus habilidades de negocio.

Actualmente, varios grupos han podido diversificar su producción de jitomates, limones y recientemente, calabazas.

Entre cada cosecha hay una historia de esfuerzo y esperanza para los pequeños productores.

El crecimiento del campo no es casualidad

Este modelo contribuye a que el campo deje de percibirse como una actividad de subsistencia y se convierta en una opción viable para las nuevas generaciones.

El objetivo del programa "Pequeño Productor" es claro, que los agricultores desarrollen las herramientas necesarias para competir en mercados formales, cumplir estándares de calidad y sostener su crecimiento a lo largo del tiempo.

Gisela Noble, directora de Fundación Walmart de México, expresó algunas de las características del programa y su funcionamiento.

“La transformación y el desarrollo se provoca cambiando la mentalidad para mirar el potencial que existe. El pequeño productor entrega calidad triple A, tiempo, mejores mediciones de abastecimiento y al final se logra conectar todo rompiendo las barreras", comentó.

El principal objetivo que requiere lograr este proyecto es una mayor permanencia de las actividades agrícolas y un impulso al desarrollo económico local.

Impacto inmediato en la producción del campo mexicano

Gracias al apoyo del programa “Pequeño Productor”, la producción agrícola ha crecido de manera significativa.

Por lo que hoy en día se genera empleo local, el cual fortalece a la comunidad y busca que el modelo se replique en otras regiones.

Sus testimonios e historias demuestran que, con organización, capacitación y visión estratégica, el campo mexicano puede crecer y competir. Como para Ñu Saavi, productores de limón de Oaxaca que han vivido muchos retos, pero siempre acompañados por Fundación Walmart de México para lograr grandes resultados.

Pequeños productores fortalecen sus procesos agrícolas mediante capacitación, certificación e integración de la mano con Fundación Walmart de México.

Ricardo Ortega, quien emigró a Estados Unidos durante algunos años en busca de oportunidades, actualmente trabaja en María la Asunción, una empresa productora de jitomate ubicada en Hidalgo.

El agricultor expresó cómo se sintió con el apoyo de Fundación Walmart de México y de qué manera este programa ha impactado positivamente a su comunidad.

“Cuando regresé de Estados Unidos, llegó Fundación Walmart; ojalá llegara a todos los rincones del mundo, es una oportunidad que cambió nuestra vida y la de nuestras comunidades”, recalcó.

Para finalizar, Gisela Noble, destacó la importancia de trabajar en conjunto para impulsar oportunidades, crecimiento y lograr un retorno sobre la reinserción social.

El verdadero cambio ocurre cuando todos reconocen que forman parte de un mismo ecosistema y asumen su rol con responsabilidad.

Cuando una empresa o comunidad junto con el conocimiento trabajan en conjunto, el impacto puede ser real y el modelo capaz de cambiar realidades complejas, tal y como lo ha logrado Fundación Walmart de México con el sector agrícola del país.