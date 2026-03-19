Estudiante intenta lanzarse desde el quinto piso del Hospital Materno Infantil

Un estudiante del quinto semestre de medicina trato de lanzarse desde el quinto piso del Hospital Materno Infantil luego de presentar una crisis que puso en riesgo su integridad, en Durango.

A través de un comunicado, la Secretaría de Salud del estado informó que el joven pudo ser contenido con apoyo psicológico y de compañeros, además de la activación del protocolo de seguridad.

Se intervino de manera integral y se le brindó atención en materia de salud mental, con el apoyo de sus padres, para una mejor contención emocional y psicológica.

El estudiante fue canalizado al Hospital de Salud Mental para estabilizarlo y atenderlo de forma integral como se recomienda profesionalmente en estos casos.

El Hospital General de Durango Torre Materno Infantil reitera su compromiso con la comunidad estudiantil y la coordinación con las escuelas y universidades que participan en el entorno institucional”.

La institución médica informó que continúan fortaleciendo los protocolos de acción, así como la capacitación constante al personal para seguir ofreciendo un espacio seguro en el desempeño de sus actividades, con mayor seguridad y bienestar, tanto físico como emocional de cada persona que transita por el hospital como su prioridad.

Hombre se lanza desde puente peatonal

Un hombre en situación de calle se lanzó desde lo alto de un puente peatonal ubicado en el boulevard Bernardo Quintana, de Querétaro.

Un video de escasos segundos de duración muestra el momento en el que el hombre se lanza al vacío y cae en plena calle, donde pese al tenso momento aún circulan vehículos.

De acuerdo con reportes, el hombre sufrió fracturas en ambas piernas y fue llevado a un hospital donde se reporta estable, pero delicado.

Debido al hecho, se vio afectada la circulación con dirección a Centro Sur, a la altura de la colonia Los Arquitos.

#Querétaro | Un hombre en situación de calle se aventó desde un puente en el boulevard Bernardo Quintana, en Querétaro. Fue hospitalizado y se reporta estable, aunque delicado. pic.twitter.com/7j8xORV7rW — Imagen Crystal (@imagen_crystal) March 19, 2026

Mujer cae del piso 12 de Torre Reforma Latino

Una mujer murió la tarde de este jueves 19 de marzo luego de caer del piso 12 de la Torre Reforma Latino, en la Ciudad de México (CDMX).

Por el accidente se registró una fuerte movilización de servicios de emergencia y también se generó el cierre parcial de la zona peatonal y una intensa presencia policiaca, así como de personas que pasaban por el área.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX acudieron a la Torre Reforma Latino que está marcada con el número 296; los uniformados procedieron al acordonamiento perimetral, con el fin de permitir el trabajo pericial.

Hasta el momento, se mantiene bajo reserva la identidad de la víctima y las circunstancias que provocaron la caída.

Respecto a lo ocurrido en la Torre Reforma Latino, la SSC informó que tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde el balcón del edificio localizado en la avenida Paseo de la Reforma y casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia confirmó que la mujer perdió la vida y, por ello, la zona fue acordonada, dando parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondiente.

La mujer fallecida en Paseo de la Reforma portaba su identificación laboral, por lo que suponen que trabajaba en ese edificio.

jcp