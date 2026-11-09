Estruendo alerta a comunidad de Querétaro; investigan origen del fenómeno

Un fuerte estruendo subterráneo, acompañado de movimientos que hicieron vibrar viviendas y ventanas, provocó alarma entre habitantes de El Chilar en Cadereyta de Montes, Querétaro, quienes temieron que se tratara de una actividad relacionada con el subsuelo de la zona donde se encuentra el Géiser de Tecozautla, en los límites con Hidalgo.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo, cuando pobladores de El Chilar y de Pathé, comunidad perteneciente a Tecozautla, reportaron al menos dos movimientos y retumbos de gran intensidad, descritos por testigos como el sonido de una enorme peña al caer.

Ante el temor de un riesgo mayor, algunas familias salieron de sus viviendas, mientras solicitaron la intervención de las autoridades para determinar qué originó el fenómeno.

Este lunes, personal de Protección Civil de Cadereyta de Montes se reunió con habitantes de El Chilar para escuchar sus reportes y recabar información sobre lo ocurrido.

Asimismo, personal de distintas áreas del gobierno municipal, en coordinación con Protección Civil de Tecozautla, acudió a la localidad para brindar atención y orientación a las familias.

Aunque inicialmente no se contaba con un registro oficial del Servicio Sismológico Nacional sobre un movimiento telúrico en el área, las autoridades mantienen el monitoreo y la verificación de los hechos para establecer si el origen fue sísmico o hidrotermal.

Los pobladores solicitaron estudios especializados que permitan descartar riesgos en el subsuelo.