Rescatan a hombre extraviado por dos días en cerro de Querétaro

Un hombre que permaneció cerca de 48 horas extraviado en un cerro del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, fue rescatado con vida la tarde de este lunes 2 de noviembre, en inmediaciones de la comunidad de La Ceja.

El operativo se activó tras una llamada a la línea de emergencias municipal, en la que se alertó sobre la presencia de una persona desorientada en un área de difícil acceso.

De inmediato, brigadas de Protección Civil Municipal de Pedro Escobedo se desplazaron al sitio.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar los rescatistas localizaron a un masculino con evidentes signos de deshidratación y desorientación, quien habría permanecido en el lugar por aproximadamente dos días.

Su hallazgo fue posible gracias al aviso de un ciudadano que transitaba por la zona.

En el lugar, personal de atención prehospitalaria y del grupo de rescate realizó la valoración primaria para descartar lesiones de gravedad y procedió a su estabilización.

Debido a lo agreste del terreno, se realizaron maniobras especializadas para su descenso seguro, con técnicas de empaquetamiento.

Finalmente, el hombre fue trasladado hasta la parte baja del cerro, donde ya lo esperaba una ambulancia para llevarlo a un hospital de la región para su atención médica integral.