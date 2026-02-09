"Estamos devastados": Vizsla Silver sobre mineros hallados muertos en Sinaloa

La empresa canadiense Vizsla Silver confirmó que varios de los mineros reportados como desaparecidos en Concordia han sido encontrados sin vida y sus familias han sido notificadas por parte de las autoridades; sin embargo, ellos todavía no tienen información precisa de parte de las autoridades mexicanas.

La compañía está a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información cuando corresponda", expresaron a través de un comunicado. En el documento, publicado en el apartado de noticias de su sitio oficial en internet, expresaron las condolencias a las familias que han sido notificadas, y a nombre de Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la empresa.

"Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia. Nos centramos en la recuperación segura de quienes siguen desaparecidos y en apoyar a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante estos momentos increíblemente difíciles", escribió.

De la misma forma, el pasado 28 de enero, la empresa canadiense confirmó la desaparición de los 10 mineros, quienes fueron secuestrados unos días antes de su proyecto minero en Concordia luego de que un grupo armado irrumpiera en el lugar y se los llevara por la fuerza. En esa ocasión adelantaron que las autoridades estaban investigando, pero la información disponible era limitada.

Por esa razón, desde ese momento, habían suspendido temporalmente ciertas actividades en el sitio y sus alrededores, a fin de garantizar la seguridad del resto de los trabajadores. Algunos meses antes, la empresa Vizsla Silver habría hecho otra pausa temporal debido a las condiciones de seguridad en la zona de Concordia, según consta en un documento fechado el 4 de abril de 2025, disponible en su propio sitio web.

"Por precaución, (Vizsla Silver) ha suspendido temporalmente las labores de campo en el proyecto Pánuco debido a las condiciones de seguridad actuales en la zona. Los contratistas que participan en el desarrollo de la mina de prueba, la campaña de perforación geotécnica y el programa de exploración se encuentran en estado de alerta y listos para reanudar las operaciones tan pronto como las condiciones de seguridad lo permitan", comunicaron en ese momento.

Sin embargo, no existe información disponible que pueda determinar el tiempo que estuvieron pausados, y cuándo reanudaron oficialmente sus trabajos en la zona. De este incidente, las autoridades no informaron públicamente.

Levantan a mineros en Concordia; los hallan muertos en fosa

Luego de que 10 mineros de la empresa Vizsla Silver fueron privados de la libertad desde el pasado 26 de enero en Concordia y tras la denuncia por parte de familiares, quienes alertaron de su desaparición, las autoridades emprendieron labores de búsqueda a fin de dar con su paradero.

Fue hasta este fin de semana que las autoridades hallaron una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en donde fueron localizados diversos cuerpos que en ese momento aún no se confirmaba que fueran de los mineros. Sin embargo, con el avance de las investigaciones y las pruebas realizadas, hasta el momento suman cuatro los trabajadores cuyos cuerpos fueron identificados entre los restos que había en la fosa.

De acuerdo con familiares, a quienes las autoridades les han confirmado la noticia, los cuerpos de los mineros que hasta ahora fueron hallados muertos y sus cuerpos identificados son:

José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero.

José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario de Zacatecas.

Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua.

Reproducir

vjcm