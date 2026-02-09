Durante enero IMSS registró 22 millones 508 mil 972 empleos

Durante enero, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 508 mil 972 empleos, lo que implicó una pérdida de 8 mil 104 puestos de trabajo con respecto a diciembre.

En su reporte mensual explicó que la caída se debió principalmente al ajuste observado en los puestos asociados a las plataformas digitales.

En este rubro, durante diciembre se presentó un efecto estacional que incrementó temporalmente el número de puestos de trabajo. No obstante, estos retornaron a un nivel de 139 mil puestos, como resultado de una menor demanda y uso de los servicios ofrecidos por dichas plataformas”, se lee en el reporte.

A pesar de lo anterior, el instituto señaló que los empleos confirmados el mes pasado, representaron “una cifra máxima desde que se tenga registro considerando solo los meses de enero”.

Detalló que del total de puestos de trabajo, el 86.9% fueron permanentes y el 13.1% eventuales. Y enfatizó que los empleos permanentes, -que ascendieron a 19 millones 568 mil 657- fueron “la mayor afiliación para un mes de enero”.

Indicó que en los últimos doce meses se observó un crecimiento de 197 mil 426 empleos, lo que representó una tasa anual de 0.9%.

¿A cuánto ascendió el salario promedio?

Al cierre de enero, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $662.8 pesos, “el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro". Este salario presentó, en su comparación anual, un cambio nominal de $45.3 pesos, “el tercer mayor aumento en todos los meses de enero desde que se tiene registro”.

¿Qué sectores crecieron?

Los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo fueron:

Comunicaciones y transportes con 9.7%

Comunicaciones y transportes con 9.7% Comercio con 3.6%

Electricidad con 2.2%

Por entidad federativa, con aumentos anuales mayores a 3.0% destacaron: Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo. Cabe señalar que en lo que respecta a la afiliación patronal, se presentó una caída de 5 mil 842 registros, por tanto, al 31 de enero, se tenían inscritos ante el Seguro Social, un millón 23 mil 438 registros patronales.

La variación negativa, explicó el IMSS, se debió principalmente por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas.

