​FGR argumenta tener facultades para asegurar bienes sin orden judicial

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso con el argumento de contar con las facultades para asegurar bienes sin una orden judicial, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con las listas de estrados de este lunes del Máximo Tribunal.

En el mismo escrito, la representación del Ministerio Público Federal solicitó que se niegue el amparo a las empresas del sector inmobiliario Inmobiliaria F4, Jestem, Funilimited y Servicio y Asesoría en Conservaciones, en contra de la incautación de predios en Santa Fe, hace cinco años.

Solicito a Ustedes Honorables Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se revoque la sentencia recurrida y se niegue el amparo y protección de la justicia de la Unión a su solicitante, por así corresponder a derecho…”, planteó la FGR en su escrito presentado este lunes.

Aseguramiento sin mandato judicial

Durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, el organismo autónomo aseguró los predios de la zona poniente de la Ciudad de México, sin el mandato de un juez, argumentando que son propiedad de la nación.

Argumentó que este tipo de aseguramientos están considerados en el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece no requerir autorización judicial previa, porque la propia ley sólo exige control judicial en supuestos específicos.

La FGR planteó que se puede decretar el aseguramiento directamente en una investigación, con apoyo de la Policía si es necesario, salvo cuando la ley expresamente exige orden judicial; por lo que se solicitó a la Corte la revocación de la sentencia que amparó a las inmobiliarias y negarles la protección de la justicia federal.

La discusión del amparo en revisión 424/2025 se pospuso por el Pleno de la SCJN el pasado 19 de enero, cuyo proyecto fue elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en el que se propone confirmar la protección de la Justicia Federal a las empresas quejosas.

RLO