Identifican a otro minero entre cuerpos hallados en fosa en Sinaloa; suman cuatro

Familiares y amigos de un cuarto minero desaparecido comenzaron a despedirlo a través de redes sociales, confirmando su localización dentro de una fosa clandestina encontrada en la zona serrana del municipio de Concordia, en Sinaloa. Se trata de Jesús Antonio de la O Valdez, originario de Chihuahua. Había viajado a Sinaloa para trabajar en la empresa Vizsla Silver, quien realizaba extracción de minerales en la entidad.

Jesús Antonio de la O era egresado de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde algunos de sus compañeros comenzaron a expresar sus condolencias.

Al igual que a las otras familias, las autoridades les notificaron directamente de su deceso, pero no existe un informe oficial de parte de la Fiscalía General de la República (FGR), y se continúa sin saber el número de cuerpos encontrados dentro de la fosa clandestina de El Verde, en Concordia.

Durante el domingo, los familiares de José Manuel Castañeda Hernández, originario de Guerrero, José Ángel Hernández Vélez e Ignacio Aurelio Salazar Flores, ambos de Zacatecas, fueron enterados de sus muertes.

Sin embargo, todavía quedan seis mineros en calidad de desaparecidos, y se desconoce si pudieran estar entre los otros cuerpos extraídos de dicha fosa clandestina, la cual localizaron las autoridades tras la detención de cuatro personas.

Los 10 mineros fueron sacados por la fuerza de un campamento de la empresa Vizsla Silver, y no se volvió a saber de ninguno de ellos desde aquel 23 de enero. Debido a la presión de los familiares, las autoridades iniciaron un operativo con más de mil elementos en la zona, donde encontraron la fosa clandestina.

Los colectivos de búsqueda del sur del estado se mantienen atentos y en espera de información oficial, pues temen que algunos de sus familiares pudieran haber sido localizados en esa misma fosa, pues no existe certeza del número de cuerpos encontrados.

vjcm