Estado Mexicano es más fuerte que las organizaciones criminales: Godoy

El Estado Mexicano es más fuerte que las organizaciones criminales, por más poder de fuego que tengan, afirmó este jueves la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, durante una visita de trabajo a las oficinas de la Fiscalía Federal del estado de Puebla.

En ese marco, la titular del órgano desconcentrado sostuvo una reunión con el gobernador de la entidad, Alejandro Armenta; así como con autoridades federales, estatales y locales, sobre mecanismos de coordinación operativa.

Godoy Ramos también tuvo un encuentro con el personal de estructura y administrativo de la Fiscalía Federal, con quienes se comprometió a mantener canales abiertos de comunicación y a dar seguimiento a opiniones y sugerencias que le fueron planteadas.

“Por más poder de fuego que tengan las organizaciones criminales, por más poder corruptor que tengan, nosotros somos más fuertes.

“La coordinación absoluta y la comunicación constante son elementos clave para alcanzar los objetivos trazados en una institución como la FGR” indicó su titular.

La fiscal general de la Republica afirmó que encuentros de trabajo de este tipo son mejores, en comparación con el envío de oficios, pues se estrechan los lazos de cooperación, se escucha a las autoridades y se ajustan las estrategias de trabajo.

“Si actuamos juntos, entonces somos más fuertes, y los recorridos por las Fiscalías Federales tienen, entre otros objetivos, platicar, intercambiar ideas, mantener la presencia en las entidades federativas y fortalecer el diagnóstico sobre la criminalidad”, consideró Godoy Ramos.

La titular de la FGR recorrió por las distintas áreas de la Fiscalía Federal, como la Unidad de Investigación y Litigación (UIL), así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tanto instalaciones de Servicios Periciales como de la Policía Federal Ministerial (PFM).

Conversó con el personal sustantivo, administrativo, ministerial y policial, con quienes asumió el compromiso de mantener canales abiertos de comunicación y de seguimiento a las propuestas planteadas durante la visita oficial.

En la reunión participaron, entre otros, David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Jannete Sánchez Arce, fiscal federal de Puebla; Luis Alberto González Hernández, coordinador regional Zona Centro de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Eder Espinoza Duarte, jefe de la Policía Federal Ministerial en la entidad, entre otros.