Juez ordena detención con fines de extradición de El Jardinero

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Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México decretó la detención con fines de extradición en contra de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", señalado como el heredero del liderazgo del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el pasado 22 de febrero.

Flores Silva compareció la semana pasada, por medio de videoconferencia, en una audiencia en la que se le notificó que una Corte de Estados Unidos solicitó su extradición para un juicio por los cargos de conspiración para distribuir cocaína y heroía, además de portación de armas de fuego.

La Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, emitió la orden de captura en contra de El Jardinero, el 13 de agosto de 2020, por los delitos señalados, que se habrían cometido entre 2012 y 2019, en México y Estados Unidos.

Fuentes judiciales confirmaron que, en la video comparecencia, realizada mientras permanecía detenido en la Fiscalía Especializa en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se le notificó que, desde el 1 de mayo, inició el plazo para que las autoridades estadunidenses presentes las pruebas para juzgarlo junto con la solicitud formal de extradición.

Flores Silva fue detenido el pasado 27 de abril, en un operativo realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina), en el estado de Nayarit, y actualmente permanece privado de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Una vez que las autoridades estadunidenses presenten la solicitud de extradición, el detenido cuenta con tres días para presentar las pruebas en contra de esa medida.