Segundo muro en frontera Arizona-Sonora, sentencia de muerte para vida silvestre y sitios sagrados

El Gobierno de Estados Unidos avanza con nuevos proyectos de construcción de un segundo muro fronterizo y la instalación de tecnología de última generación, en el sur de Arizona cerca de áreas "ecológicamente sensibles" como el Organ Pipe Cactus National Monument y Quitobaquito, un oasis sagrado y ancestral de la nación Tohono O'odham, con presencia en México y Estados Unidos, alertó el Centro para la Diversidad Biológica.

La organización ambiental reveló que esta segunda barrera de acero y hormigón entre el Organ Pipe y la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, en Sonora, nombrada como "Tucson 2 Wall Project", fue adjudicada a Fisher Sand & Gravel Co., por casi mil 500 millones de dólares.

Explicó que el objetivo es construir 30 kilómetros de muro primario y 30 kilómetros de muro secundario en Arizona, así como la colocación de tecnología de detección a lo largo de 219 kilómetros, donde ya existen barreras fronterizas, como sensores de movimiento, radares de vigilancia terrestre y cámaras de largo alcance, uso de drones y torres de vigilancia autónomas que operan con Inteligencia Artificial.

Oasis de Quitobaquito Foto: Ernesto Méndez

Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, alertó que un segundo muro en el Organ Pipe no sólo dañaría al frágil manantial de Quitobaquito, una de las últimas fuentes de agua para la vida, sino que hará más profunda la cicatriz en la frontera, impactando los hábitats compartidos, ya de por sí fragmentados, entre Arizona y Sonora, donde habitan múltiples especies en peligro de extinción.

"Del lado mexicano, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar depende de esa conectividad transfronteriza para especies como el berrendo sonorense, el borrego cimarrón, murciélagos, reptiles y aves que no reconocen fronteras políticas.

Transformar esta región binacional con una doble barrera de acero es una amenaza directa para el agua, la vida silvestre, los sitios sagrados indígenas y el valor universal excepcional de uno de los paisajes desérticos más importantes de Norteamérica, reconocido así por la UNESCO", advirtió.

Oasis de Quitobaquito en la frontera Foto: Ernesto Méndez

Profanación

El pasado 23 de abril, un contratista del Departamento de Seguridad Nacional de los Estado Unidos (DHS), destruyó en Arizona parte de un yacimiento arqueológico con aproximadamente mil años de antigüedad, ubicado en una zona remota del Refugio Nacional de Vida Silvestre Cabeza Prieta, que colinda con el Organ Pipe National Monument.

Sin aviso previo, cuadrillas de trabajadores pasaron maquinaria pesada sobre una franja de entre 18 y 21 metros de un intaglio, un tipo de grabado en el suelo de más de 60 metros de largo con la figura de un pez, en tierras sagradas de los pueblos originarios.

Verlon José en Quitobaquito Foto: Lourdes López

Al respecto, la Nación Tohono O'odham advirtió que el intaglio fue profanado a pesar de que "previamente había sido identificado por un monitor de protección cultural como un sitio para que el contratista lo evitara".

"El presidente Verlon José y otros líderes nacionales están visitando el sitio para evaluar el alcance de los daños. La destrucción de una pieza irremplazable de la herencia O'odham deja una cicatriz en los corazones de los miembros de la Nación Tohono O'odham", indicó.

Los Tohono O'odham enviaron una comunicación "en los términos más estrictos posibles al Departamento de Seguridad Nacional". para que implemente medidas más estrictas para proteger los demás sitios sagrados que se encuentran a lo largo de la frontera con México.

"Esta fue una pérdida devastadora y totalmente evitable. No hay nada más importante que nuestra historia, que es lo que nos hace quienes somos como O'odham.

El sitio también fue una pieza insustituible de la historia de los Estados Unidos, una que ninguno de nosotros podrá recuperar.

Los líderes de la nación continuarán reuniéndose con altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para obtener más información y comunicar la absoluta insistencia de que esto no puede volver a suceder", agregó Verlon José, presidente de la Nación Tohono O'odham.

JCS