México y Canadá fortalecen alianza económica con inversiones y comercio

En Toronto, autoridades y empresarios de México y Canadá anunciaron el fortalecimiento de la asociación estratégica en materia económica con mayores inversiones y comercio, en cumplimiento del Plan de Acción binacional, lanzado el año pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney, durante su encuentro en Palacio Nacional.

El acuerdo fue realizado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y su homólogo, el ministro canadiense de Comercio, Dominic LeBlanc durante una reunión a la que asistieron 244 empresarios mexicanos, como parte de una misión comercial que encabeza el funcionario mexicano.

Excélsior

“Estamos buscando nuevas posibilidades en un mundo que cambia todos los días. ¿qué hacer frente a la incertidumbre? Abriendo nuevas oportunidades, tratando de estar cerca de amigos, cerca de socios confiables, cerca de otras oportunidades en el mercado.

“Por eso estamos aquí. Vamos a mantener este esfuerzo; no se trata de un evento, es un proceso. Está comenzando desde nuestro país, así como también desde Canadá”, apuntó Ebrard.

Los empresarios nacionales pertenecen a sectores como agroindustria, manufactura, farmacéutica, electromovilidad, industrias creativas, de educación y aceleración de patentes, entre otras, quienes desahogan más de mil citas de negocios (B2B) con compañías de Canadá, hoy en Toronto y mañana viernes en Montreal.

Por su parte, el ministro LeBlanc recordó que la presidenta Sheinbaum y el primer ministro Carney anunciaron en 2025, una nueva alianza estratégica entre Canadá y México, a través del Plan de Acción.

“Marcelo y yo hablamos de ello anoche— (el Plan de Acción) es una hoja de ruta para identificar prioridades clave y orientar las acciones estratégicas de ambos gobiernos.

“El potencial es enorme. Canadá desea profundamente ampliar sus oportunidades económicas con nuestros socios mexicanos”, añadió LeBlanc.

En el marco de la visita, ambos funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo con directivos de Scotiabank, y posteriormente un almuerzo de trabajo con CEOs de empresas como Air Canada, Bombardier, Brookfield, CN Rail, Martinrea, Sagard, Stingray y TC Energy, así como del Consejo de Negocios de Canadá.

Posteriormente, Ebrard y LeBlanc tuvieron una reunión con fondos de inversión y pensiones canadienses, encabezada por la Ontario Teachers´ Pension Plan (OTPP).

En todas las reuniones, el secretario, Marcelo Ebrard, destacó las oportunidades que ofrece México para la inversión y la colaboración económica.

El secretario Ebrard también sostuvo un encuentro con líderes y figuras destacadas de la comunidad mexicana, incluyendo al beisbolista, Brandon Valenzuela, de los Blue Jays, y a Antonio Campos, jugador de fútbol del Inter de Toronto.

Como parte de los trabajos de hoy, diez empresas mexicanas visitaron la planta de baterías de litio de Electrovaya, acompañados de autoridades de la Secretaría de Economía y del gobierno del estado de Puebla, en busca de oportunidades de colaboración e inversión.