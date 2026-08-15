Choque entre tráileres deja dos personas muertas en la México-Querétaro

Dos personas perdieron la vida y otra resultó lesionada luego de un accidente en el que se vieron involucradas dos unidades de carga sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la comunidad de San Juan Otlaxpan, en Tepeji del Río.

El percance ocurrió cuando los vehículos pesados colisionaron por causas que aún son investigadas. Debido al impacto, uno de los tractocamiones quedó parcialmente sobre el acotamiento, mientras que el segundo terminó volcado fuera de la vía.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de los cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que dos personas habían fallecido a consecuencia del accidente. Una tercera persona fue atendida y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El siniestro generó afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera, mientras autoridades y personal de emergencia realizaron las maniobras para atender a los involucrados y retirar los vehículos.

Personal competente tomó conocimiento del hecho e inició las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la colisión y determinar las responsabilidades.