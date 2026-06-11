Joven cae de grúa en Fan Fest del Zócalo; sufre traumatismo craneoencefálico

Un hombre de 27 años resultó con traumatismo craneoencefálico, luego de caer desde una estructura instalada en Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, donde miles de aficionados celebraban el triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica durante la inauguración del Mundial 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se trató de “un hombre en aparente situación vulnerable”, que escaló una grúa telescópica colocada frente a los edificios del gobierno capitalino y, tras perder el equilibrio, cayó varios metros hasta impactarse contra el pavimento en el circuito peatonal de la Plaza de la Constitución.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el hombre asciende por la estructura, presuntamente para celebrar el triunfo de la Selección, mientras era observado por otros jóvenes que se encontraban sobre la grúa.

Instantes después, pierde el equilibrio y se precipita al vacío, elementos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria.

Tras una primera valoración médica, el lesionado fue trasladado a un hospital con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico.

En una publicación en su cuenta oficial de X, la SSC confirmó el incidente.