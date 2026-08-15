En Hidalgo reportan 92% de control de casos de gusano barrenador

Hidalgo mantiene bajo seguimiento más de mil 100 casos de gusano barrenador en ganado, de los cuales aproximadamente 92 por ciento ya se encuentra en condición pasiva y el 8 por ciento permanece activo, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal.

De acuerdo con el reporte, la mayoría de los animales afectados ha presentado una evolución favorable. Hasta ahora, las autoridades no han identificado muertes de ganado atribuibles a esta plaga ni casos de afectación en personas.

La vigilancia se concentra principalmente en municipios de la Huasteca y la Sierra, donde continúan las labores de detección, atención y tratamiento de animales con presencia del parásito.

Como parte de las medidas de control se contempla la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción del gusano barrenador. Esta estrategia, señalaron las autoridades, requiere un proceso sostenido para generar resultados y avanzar hacia la erradicación.

Mientras tanto, las instancias estatales mantienen coordinación con autoridades federales para monitorear la evolución de los casos y evitar una mayor propagación de la plaga entre el ganado hidalguense.