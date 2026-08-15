Sheinbaum entrega apoyos de Jóvenes Construyendo el Futuro en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, la presidenta, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya suma más de 3.6 millones de derechohabientes en todo el país.

La mandataria federal aseguró que dicho programa social ha permitido a los jóvenes a acceder al derecho de un trabajo digno y a la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.

Ya conocen el objetivo, es dar recursos, apoyo para que puedan tener un año de empleo. El apoyo se le da al joven, a la joven, pero también a la empresa y el objetivo es que se queden trabajando en el lugar donde se les dio la oportunidad. La gran mayoría de los jóvenes que entran al programa consiguen empleo, ya sea que se quedan en el lugar donde están haciendo su trabajo gracias al programa o les da la experiencia de un año para poder conseguir empleo en otro sitio. ¿Cuántos millones ya son, Marath (Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social)? 3 millones 600 mil, casi 4 millones de egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, destacó.

La jefa del Ejecutivo criticó duramente las políticas de administraciones pasadas, señalando que durante 36 años se le dijo a la juventud que el éxito o el fracaso escolar y laboral dependía exclusivamente del esfuerzo individual.

Nos dijeron que si uno le echaba ganas había escuela y empleo, y si no, pues no había ni escuela ni empleo. El esfuerzo personal es muy importante... pero no lo es todo. La sociedad tiene que abrir acceso a los derechos", puntualizó.

Claudia Sheinbaum aseguró que su administración trabaja para resarcir el rezago histórico en infraestructura mediante la construcción de nuevas preparatorias y universidades, así como el fortalecimiento del sistema de salud pública.

Como parte de las metas de su gobierno, la presidenta destacó la meta de construir 1.8 millones de viviendas a nivel nacional a través del Infonavit, Fovissste y Conavi, subrayando que los jóvenes con un empleo formal tendrán el derecho garantizado a adquirir un hogar.

Sheinbaum Pardo relató que comenzó a trabajar a los 15 años en la Ciudad de México repartiendo volantes en un semáforo para la inauguración de un restaurante de carnitas los fines de semana

Mi primer trabajo fue repartiendo volantes de un restaurante. Era los sábados y domingos en un semáforo. Nos daban volantes porque se había abierto el restaurante. Teníamos que repartirlos a los coches y me pagaban el día y un taco, porque era un restaurante de carnitas. Ese fue mi primer trabajo”, confesó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, detalló que son 3.6 millones de jóvenes los que han formado parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece un ingreso de 9 mil 582 pesos mensuales durante un año a los derechohabientes, seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la oportunidad de insertarse en el mundo laboral.