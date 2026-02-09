Niña muere por golpiza en Ciudad Victoria; investigan violencia familiar reiterada

Una niña de seis años falleció a causa de una golpiza, mientras que sus dos hermanos —uno de ellos un bebé de pocos meses— permanecen hospitalizados en Reynosa, Tamaulipas. La policía detuvo como presunto agresor al padre de los menores.

Muerte de la menor y estado de los hermanos

La menor, identificada como Emily “N”, murió este domingo alrededor de las 03:00 horas en el Hospital General Número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado sobre la avenida Hidalgo.

Sus hermanos, Marcos “N”, de cuatro años, y un bebé de pocos meses, continúan bajo atención médica. El reporte hospitalario señala que ambos presentan múltiples golpes en distintas partes del cuerpo.

Detención del presunto agresor

El detenido es Marcos “H”, de 25 años, padre de los menores, originario de Poza Rica, Veracruz, y actualmente desempleado.

Agentes de la Fiscalía realizan diligencias en el domicilio donde ocurrió la agresión contra tres menores en la colonia Puerta Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Excélsior

De acuerdo con una fuente policial, al momento de su detención el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol. Se le practican estudios para determinar si también consumió alguna sustancia ilegal.

Contexto de la agresión y testimonio de la madre

Los hechos ocurrieron el sábado alrededor de las 20:00 horas en la colonia Puerta Grande, sector cuatro, al poniente de la ciudad, una zona considerada de escasos recursos.

Suemi “N”, madre de los menores, declaró que durante la agresión se encontraba trabajando en una maquiladora, ya que era la única forma de sostener económicamente a sus hijos, debido a que su esposo no tenía empleo.

Al regresar a su domicilio, se encontró con la ambulancia saliendo del lugar. Tras preguntar a los policías, fue trasladada a rendir declaración para integrar inicialmente una carpeta de investigación por lesiones.

Latas y envases localizados dentro del domicilio donde ocurrió la agresión contra tres menores en Reynosa fueron asegurados como indicios por las autoridades. Excélsior

La mujer reconoció que su esposo había golpeado antes a los niños, aunque —según su versión— solo como castigo, usando una chancla o un cinturón, y afirmó que nunca había mostrado un nivel de violencia como el ocurrido en este caso. También admitió que el hombre consumía alcohol y drogas con frecuencia, aunque se desconoce si estaba bajo su influencia al momento de los hechos. Investigación y marco legal

Agentes de la Fiscalía especializada en delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, junto con peritos forenses, acudieron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes, donde se aseguraron indicios que serán incorporados a la investigación.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tamaulipas registró en 2024 más de 3 mil denuncias por violencia familiar, siendo Reynosa uno de los municipios con mayor incidencia.

A nivel nacional, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) advierte que 6 de cada 10 menores que sufren violencia física lo hacen dentro de su propio hogar, y que en la mayoría de los casos el agresor es el padre o padrastro.

El Código Penal de Tamaulipas establece que cuando las lesiones o la privación de la vida se cometen contra menores de edad por parte de un ascendiente, la pena puede incrementarse hasta en una mitad, además de considerarse agravante el consumo de alcohol o drogas durante la comisión del delito.

La Fiscalía estatal informó que este tipo de hechos se investigan bajo protocolos reforzados de violencia contra menores y pueden derivar en la reclasificación del delito a homicidio calificado, dependiendo de los resultados forenses y médicos.

«pev»