Sheinbaum llama a EU a quitar sanción a países que envíen petróleo a Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado desde Palacio Nacional a los Estados Unidos (EU) a levantar las sanciones que tiene a países que envíen petróleo a Cuba.

Lo anterior lo mencionó la mandataria en el marco de su conferencia mañanera, donde aprovechó para anunciar que México seguirá enviando más apoyo, tal y como lo hizo el pasado fin de semana.

Cabe mencionar que en embarque se especuló que México mandó 800 toneladas de ayuda hacia las isla, dató que fue corroborado este lunes por la exjefa de gobierno de la Ciudad de México en el Salón Tesorería.

Ahora se enviaron alimentos, principalmente, y se van a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta, nadie puede ser omiso a la situación que vive en este momento Cuba”, mencionó la primera presidenta del país.

La jefa de Estado, calificó de “injustas” las sanciones que impone la Unión Americana a cualquier país que quiera brindar ayuda al pueblo cubano, en este caso por medio de aranceles.

El pueblo de México siempre es solidario, nadie puede pasar por alto la situación que vive en este momento. Es muy injusta esta sanción que se pone a los países que vendemos petróleo a Cuba, muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”, reiteró.

Sobre las sanciones, Sehinbaum Pardo, explicó que Estados Unidos publicó un decreto que impone aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba. Ante ello, confirmó que "el envío de petróleo está detenido en este momento”.

Nosotros estamos con todas las acciones diplomáticas para evitar que se impongan aranceles a México por envío de petróleo a Cuba. Buscaremos la mejor vía para que reciba el combustible", comentó.

Por último, la primera presidente del país insistió en el llamado a Estados Unidos y al mundo en relación a las sanciones, ya que a su parecer no se puede poner en una circunstancia como ésta al pueblo cubano, más allá si se está o no de acuerdo con el gobierno de la isla, pues señaló “no está bien, no tienen combustible para hospitales, para escuelas, sufre el pueblo”.

