Américo Villarreal respalda a la UAT; "avanza en su transformación académica", destaca

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene un mayor fortalecimiento y proyección gracias al resultado del trabajo conjunto entre la institución y el Gobierno del Estado, así lo afirmó el gobernador Américo Villarreal, al atestiguar la toma de protesta de la doctora María Guadalupe Vázquez Salazar como directora de la Facultad de Enfermería Victoria.

Durante la ceremonia, el mandatario estatal reconoció el liderazgo del rector Dámaso Anaya Alvarado, al señalar que gracias a la coordinación institucional los recursos destinados a la educación superior se han ejercido de manera eficiente, permitiendo concluir obras inconclusas, ampliar la matrícula y mejorar los indicadores académicos de la universidad.

Hoy vemos una universidad fortalecida, con mejores resultados, que ya figura entre las más importantes del país, y donde los recursos alcanzan para impulsar plenamente la formación profesional”, expresó Villarreal Anaya.

Por otra parte, el rector Dámaso Anaya destacó el respaldo del Gobierno del Estado para la transformación de la Facultad de Enfermería, así como la entrega de nueva infraestructura, entre la que sobresale una techumbre monumental de más de mil 160 metros cuadrados y un domo de usos múltiples.

Nada de esto sería posible sin una visión clara y un apoyo decidido a la educación pública. Reconocemos al gobernador Américo Villarreal por confiar en su universidad y sostener el principio de educación, educación y más educación”, destacó.

jcp