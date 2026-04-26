ISSSTE atiende a hombre lesionado por balacera en Teotihuacán

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que brinda atención médica a un hombre de 42 años, que resultó lesionado durante la balacera ocurrida el pasado 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México.

El paciente fue trasladado desde el Hospital General de Axapusco, perteneciente al IMSS Bienestar, hacia el Centro Médico Nacional (CMN) "20 de Noviembre" en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte del instituto, el estado de salud del paciente es estable.

Actualmente se encuentra bajo vigilancia de equipos multidisciplinarios que realizan procedimientos para su recuperación”.

Una persona permanece internada en hospital del Imss Bienestar

Por otra parte, el IMSS Bienestar informó sobre la situación de otras personas atendidas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, en el Estado de México.

Señaló que actualmente, en dicha unidad médica una paciente permanece internada “quien recibe tratamiento médico y muestra una evolución adecuada”.

Añadió que un hombre y una mujer que también resultaron lesionados solicitaron su alta voluntaria. Asimismo, un menor de edad egresó del hospital tras presentar una evolución favorable en su condición de salud.

La Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) indicaron que el Gobierno de México mantiene la atención de alta especialidad y el acompañamiento para los pacientes y sus familiares.

“Se refrenda el compromiso institucional de brindar servicios de salud oportunos y de calidad a toda persona que lo requiera, así como de mantener informada a la población con transparencia”.

“¡No te mueras!”, la dramática petición a un herido en Teotihuacán

La conmoción por el ataque armado cometido en la zona arqueológica de Teotihuacán aún no se detiene, ya que se han dado a conocer más videos sobre los momentos posteriores a la balacera desatada por Julio César Jasso Ramírez.

En un video publicado por el periodista Manuel López San Martín, se observa a tres parejas abrazadas y sentadas en el piso, así como a un hombre corpulento con gafas oscuras que perdió el conocimiento mientras una mujer lo auxilia, también se observa que un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ayuda a los visitantes.

Entre la confusión, algunas personas empiezan a notificar a los demás la zona en la que están las ambulancias, para que reciban los primeros auxilios.

Uno de los momentos más dramáticos ocurre cuando el policía y una mujer se acercan al turista que está tendido en el piso, mientras el uniformado lo toma de la cabeza y lo mueve para que reaccione, la mujer solo puede gritarle: “¡No te mueras!”.

jcp