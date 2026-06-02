Así es el narcotúnel del CJNG en Tijuana; decomisaron 45 millones de dólares en cocaína

Las autoridades de Estados Unidos asestaron uno de los golpes más relevantes de los últimos años contra las redes de tráfico transfronterizo de drogas al decomisar más de una tonelada de cocaína valorada en 45 millones de dólares y desmantelar un sofisticado túnel presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que conectaba Tijuana, Baja California, con San Diego, California.

La investigación culminó con la detención de cuatro personas acusadas de conspiración para distribuir sustancias controladas y reveló la existencia de una infraestructura subterránea diseñada para mover droga entre México y Estados Unidos sin ser detectada por los sistemas tradicionales de vigilancia fronteriza.

El hallazgo confirma una realidad que expertos en seguridad han documentado durante décadas: las organizaciones criminales continúan invirtiendo en estructuras cada vez más complejas para garantizar el flujo de narcóticos hacia el mercado estadounidense, el más rentable del mundo para este tipo de operaciones.

¿Qué encontraron las autoridades?

De acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, los agentes decomisaron un total de 1,029.6 kilogramos de cocaína, distribuidos en cientos de paquetes ocultos en distintos vehículos utilizados durante la operación.

La droga fue localizada tras meses de vigilancia sobre un establecimiento comercial llamado Buy 4 Less, ubicado en San Diego, que presuntamente funcionaba como fachada para actividades de narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal federal Adam Gordon, las autoridades exhibieron los paquetes decomisados, muchos de ellos marcados con distintos símbolos e imágenes utilizadas por las organizaciones criminales para identificar cargamentos, rutas o destinatarios.

Según la estimación oficial, el valor de la droga en el mercado ilícito supera los 45 millones de dólares.

Un túnel construido para operar durante años

Más allá del decomiso, el elemento que más llamó la atención de los investigadores fue la sofisticación de la infraestructura descubierta.

El túnel tiene una longitud aproximada de 589 metros, una profundidad cercana a los 17 metros y una altura de 1.37 metros. Sus paredes estaban reforzadas y contaba con sistemas de ventilación, suministro eléctrico y rieles para facilitar el transporte de mercancías.

La salida en territorio estadounidense permanecía oculta bajo el piso de un almacén dentro de la tienda investigada.

Para acceder al pasadizo era necesario utilizar un elevador hidráulico especialmente diseñado para ocultar la entrada y dificultar su detección.

Las autoridades estiman que el túnel recorría alrededor de 324 metros desde la tienda hasta la frontera internacional y continuaba otros 244 metros hacia territorio mexicano, hasta una entrada ubicada en la colonia Nueva Tijuana.

La infraestructura refleja una inversión económica considerable y un nivel de ingeniería que, según especialistas en seguridad fronteriza, solo suele estar al alcance de organizaciones criminales con amplios recursos financieros y capacidad logística.

Desmantelan un sofisticado narcotúnel del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tijuana. Captura de video

Así fue la investigación

La operación fue desarrollada por el Grupo de Trabajo sobre Túneles de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que mantuvo vigilancia sobre el establecimiento desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026.

Los investigadores detectaron movimientos inusuales para una tienda minorista. Aunque el lugar registraba escasa actividad comercial, se observaba un flujo constante de personas trasladando maletas y objetos voluminosos.

Las sospechas aumentaron cuando agentes identificaron una serie de maniobras coordinadas entre distintos vehículos.

Según la reconstrucción oficial, varias personas transportaban congeladores y otros objetos de gran tamaño que posteriormente eran utilizados para ocultar paquetes de droga.

Las autoridades también documentaron actividades de vigilancia realizadas por presuntos integrantes de la organización, incluyendo recorridos en bicicleta para monitorear posibles movimientos policiales.

Finalmente, unidades caninas K9 detectaron narcóticos en varios vehículos interceptados cerca del establecimiento.

Los registros permitieron localizar.

173 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 286.2 kilogramos.

423 paquetes con un peso cercano a 469.4 kilogramos.

255 paquetes adicionales con un peso de 274 kilogramos.

La suma de los cargamentos alcanzó poco más de una tonelada de cocaína.

Los detenidos y la presunta relación con el CJNG

Las autoridades estadounidenses identificaron como acusados a Gregorio Epifanio Hernández López, residente de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, ciudadano mexicano; José Jiménez, también residente de San Diego; y Antonio Cortez, de nacionalidad mexicana.

Hernández López enfrenta además cargos relacionados con la utilización de un túnel transfronterizo para actividades de tráfico de drogas.

Aunque la investigación continúa abierta, Kevin Murphy, agente especial interino de HSI San Diego, señaló que los indicios recopilados apuntan a una operación vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales con mayor presencia en diversas regiones de México y una creciente influencia en rutas internacionales de narcotráfico.

Esta investigación e incautación representan un golpe significativo para el Cártel Jalisco Nueva Generación”, afirmó el funcionario.

El descubrimiento también pone en evidencia la persistencia de una estrategia utilizada desde hace décadas por organizaciones criminales para sortear la seguridad fronteriza.

De acuerdo con cifras oficiales, desde 1993 se han localizado 99 túneles transfronterizos en el Distrito Sur de California. De ellos, 28 han sido clasificados como sofisticados debido a su nivel de construcción, equipamiento tecnológico y capacidad operativa.

Las autoridades señalaron que el último túnel operativo de estas características había sido descubierto en 2022.