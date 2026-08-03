"Es un martirio”: padres exigen investigar novatadas en la Normal Mactumatzá

Padres de familia de alumnos que presuntamente fueron víctimas de novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumatzá exigieron ser escuchados por las autoridades para que se investiguen las agresiones sufridas por sus hijos dentro del plantel.

José Núñez, padre de familia de uno de los estudiantes, aseguró que, mientras aumentan las denuncias, también continúan los castigos contra los alumnos de nuevo ingreso.

“Lo que ahí sucede no es una novatada, es un martirio. Se les ha quitado el sueño, el alimento, el agua y la dignidad; se les ha humillado, golpeado y amenazado, y eso es lo peor que hemos visto”, afirmó.

Padres de familia denuncian privación de agua, comida y agresiones físicas bajo el pretexto de "novatadas". Especial

Señaló que, hasta el momento, las autoridades educativas no han atendido sus demandas. Agregó que los alumnos que se han resistido a las novatadas esperan que se respete la matrícula que obtuvieron mediante el examen de admisión.

Por ello, pidió que se garantice el respeto a la matrícula de los estudiantes, que se les brinde la opción de ser reubicados en otras escuelas oficiales donde estén seguros o, como medida prioritaria, que puedan tomar clases en modalidad en línea mientras se resuelve la situación.

Hasta el momento, suman 10 denuncias penales contra integrantes del Comité Estudiantil. Además, otros dos alumnos, que solicitaron el anonimato, relataron las agresiones que presuntamente sufrieron dentro de la Normal Rural y exigieron justicia.

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Los estudiantes reiteraron la exigencia de que se respete su matrícula, al señalar que obtuvieron su lugar mediante el proceso de admisión. Uno de ellos calificó su experiencia dentro del plantel como “muy mala”.

Los padres de familia confiaron en que la presidenta Claudia Sheinbaum los escuche e intervenga para erradicar las presuntas irregularidades dentro de la Escuela Normal Rural Mactumatzá.