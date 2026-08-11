UNAM-Mérida gestiona vuelos a CDMX para que aspirantes hagan su examen de control

La Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza gestiones extraordinarias para trasladar por vía aérea a aspirantes de Yucatán, Quintana Roo y Campeche que deberán acudir a la Ciudad de México para presentar el examen de control presencial.

La institución informó que el apoyo está dirigido a las y los aspirantes residentes en esas tres entidades que fueron convocados a presentar la evaluación los días 17, 18 y 19 de agosto en la sede de la Ciudad de México.

De acuerdo con la institución, el traslado se organizaría en grupos de acuerdo con la fecha asignada para el examen, con itinerarios de ida y vuelta el mismo día.

Cada grupo contaría además con el acompañamiento de personal académico de la ENES Mérida, que tendría como función facilitar el arribo de los aspirantes a la sede de aplicación y coordinar su retorno a Mérida.

La medida se plantea después de que aspirantes manifestaron dificultades para trasladarse por sus propios medios a la capital del país para presentar nuevamente la evaluación.

En un primer formulario, la Dirección de la ENES Mérida recabó información sobre las necesidades de traslado y señaló que la mayoría de los aspirantes registrados residía en Yucatán y había manifestado dificultades para realizar el viaje por cuenta propia.

Ahora, mediante la cédula de logística, la institución busca conocer quiénes requieren el traslado y obtener los datos necesarios para conformar los grupos, así como sustentar ante las instancias correspondientes la solicitud de recursos extraordinarios.

La ENES Mérida, sin embargo, dejó claro que el esquema todavía no está garantizado. La propuesta está sujeta a la suficiencia presupuestal y a la obtención de recursos extraordinarios, por lo que la realización de los vuelos dependerá de que se consigan los recursos necesarios.

La fecha límite para que los aspirantes proporcionaran la información solicitada fue este lunes 10 de agosto a las 20:00 horas.

El caso ocurre en medio de la aplicación del examen de control presencial anunciado por la UNAM para cerca de 58 mil aspirantes, después de las irregularidades detectadas en el examen de admisión realizado en línea.

La Universidad estableció cuatro sedes para esta evaluación: Ciudad de México, León, Oaxaca y Tijuana, y determinó que los aspirantes debían acudir a la sede que les fuera asignada.

La situación de los aspirantes del sureste plantea además el costo extraordinario que representa la decisión de concentrar la aplicación en determinadas sedes, particularmente para quienes deben desplazarse desde entidades donde no se habilitó un centro de aplicación.

Hasta ahora, la ENES Mérida no ha informado cuánto costaría el esquema de traslado, cuántos aspirantes podrían utilizarlo ni si los recursos extraordinarios necesarios ya fueron autorizados.

Lo que sí está confirmado es que una unidad académica de la propia UNAM está gestionando recursos extraordinarios para hacer posible el traslado de sus aspirantes a la Ciudad de México, ante las dificultades que representa para ellos acudir por sus propios medios a la evaluación.