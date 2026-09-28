“Soy inocente”: Ernesto Ruffo rompe el silencio tras 72 días en el Altiplano

Ernesto Ruffo Appel afirmó que es inocente, y dijo que él no operó, no actuó, no negoció, ni fue a ver a ninguna autoridad, respecto a la acusación por presunto huachicol fiscal; luego de un viacrucis de 40 horas por 2 mil 750 kilómetros a través del País, desde el Penal del Altiplano hasta su hogar en Ensenada, Baja California donde seguirá el proceso en prisión domiciliaria.

El ex gobernador de Baja California describió las condiciones que enfrentó durante su estancia en el centro penitenciario, donde, afirmó, los internos no tienen control sobre sus horarios ni sobre las actividades cotidianas.

Relató que recibían indicaciones con pocos minutos de anticipación para acudir al patio, comer o hacer ejercicio, además de cuestionar la alimentación y el trato de algunos custodios. Aseguró que perdió alrededor de seis kilos porque comía únicamente para sobrevivir.

Ruffo calificó su ingreso al penal como una experiencia humillante por los gritos, las revisiones físicas y la exposición desnuda ante personal médico. Señaló que pudo sobrellevar el encierro con fortaleza personal y el apoyo de otros internos. “No me ganó el carcelazo”, afirmó, al sostener que logró mantener el control de su mente pese a las condiciones de reclusión.

Sobre el proceso judicial, aseguró que no ha comenzado un juicio y que, mediante un amparo, combate la decisión que lo vinculó a proceso. Rechazó haber participado en la operación del negocio relacionado con el ingreso de combustible y sostuvo que su intervención se limitó a su calidad de accionista y a funciones dentro de la asamblea.

También planteó que deben investigarse las operaciones aduaneras y negó haber negociado o intervenido ante autoridades para facilitar el ingreso del hidrocarburo.

Ernesto Ruffo Appel llegó a su hogar en Ensenada, donde pasará el resto del proceso penal por su presunta participación en delincuencia organizada y huachicol fiscal, en arresto domiciliario.

El político de 74 años de edad viajó custodiado por un convoy de la Guardia Nacional que salió el sábado 26 de septiembre del penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya, Estado de México y viajó durante casi 36 horas más de 2,700 kilómetros por carretera hasta llegar a su domicilio, donde lo espera su hija Verónica Ruffo, su familia y ciudadanos.

El ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, arribó, a las 7:00 de la mañana del lunes 28 de septiembre, a su casa en Ensenada, en donde permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal en su contra por delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

Tras permanecer 72 días en el Altiplano, Ruffo Appel expresó que “debemos entonces, por ese amor a México, encontrarnos todos para recuperar las cosas del orden, la paz y la tranquilidad”.

“Hay que reflexionar las cosas, pensar con tranquilidad y ver cómo en paz, entre todos, reconstruimos lo que se ocupa de reconstruir”, manifestó.

Al tener conocimiento de que la jueza del Centro de Justicia Penal Federal concediera quitarle la prisión preventiva oficiosa y autorizara que Ruffo Appel pudiera ser trasladado a su domicilio, en donde continuará en prisión preventiva, familiares y seguidores del ex gobernador realizaron una guarda afuera de su casa para recibirlo.

Además personal de la Guardia Nacional entregó, a Verónica Ruffo, hija del político, un documento de 24 páginas con reglas e instrucciones para la prisión domiciliaria.

Ruffo Appel permaneció dos noches sin dormir, además de que, durante todo su trayecto, permaneció esposado de manos y, durante algunos tramos, también de pies.

No obstante, precisó, recibió un trato digno por parte de los agentes que lo custodiaron.

“Tuve la oportunidad de conocer a muchos de ellos porque veníamos de estación en estación, por estados, y conocí muchos puntos de vista de ellos. Todo esto me ha servido mucho, desde estar allá adentro de Almoloya y ver cómo son las cosas y reflexionar”, puntualizó.

Dijo que “el juez me pidió que, en lo que respecta al asunto de esta causa legal, que me abstuviera de dar opiniones porque puede esto afectar el proceso, pero sí puedo hablar de las cosas de la política”.

El jueves 23 de julio, el ex gobernador fue vinculado a proceso tras una audiencia inicial de más de 30 horas y en la que la jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Alejandra Ramírez de la Vega, ratificara la medida de prisión preventiva oficiosa.

El ex mandatario del PAN, quien se convirtió en 1989 en el primer gobernador de oposición en el país, seguirá enfrentando un proceso penal por delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, por una investigación de la FGR por huachicol fiscal.