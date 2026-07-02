Ernestina Godoy promete usar 'toda la fuerza del Estado' para buscar a desaparecidos

Con el propósito de reforzar la coordinación institucional en materia de búsqueda e identificación humana, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, participó en las mesas de diálogo con familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región sur del país.

El encuentro se realizó en coordinación con autoridades federales y estatales, con la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Durante su intervención, Godoy Ramos señaló que la desaparición de personas es una de las problemáticas más dolorosas, sensibles y complejas que enfrenta México, por lo que su atención requiere no solo del fortalecimiento de las instituciones, sino también de espacios permanentes de escucha, coordinación y trabajo conjunto con las familias.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo que estas mesas buscan atender de manera directa las peticiones de los colectivos, además de informar sobre las acciones que se impulsan desde la institución para mejorar los procesos de búsqueda, investigación e identificación.

Entre dichas acciones, destacó la implementación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, diseñado para consolidar un nuevo modelo de investigación científica y multidisciplinaria en delitos de alto impacto, entre ellos la desaparición de personas. Explicó que este modelo coloca a las víctimas y a sus familias en el centro de la procuración de justicia.

Godoy Ramos indicó que el plan integra herramientas ministeriales, de investigación e inteligencia bajo los principios de presunción de vida, efectividad, exhaustividad, debida diligencia, acceso a la verdad, no revictimización y perspectiva de género.

La fiscal general agregó que la FGR trabaja en el fortalecimiento de los procesos de identificación humana y del trabajo forense, mediante mecanismos de coordinación, intercambio de información y consolidación de capacidades técnicas y operativas.

“Estamos trabajando para fortalecer la colaboración entre las distintas fiscalías, los servicios periciales, las comisiones de búsqueda y otras autoridades competentes, todo ello bajo un enfoque centrado en la dignidad de las personas y el respeto a los derechos de las víctimas y sus familias”, expresó.

Asimismo, reconoció la labor de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, a quienes aseguró que se pondrá toda la fuerza del Estado mexicano para atender esta problemática de manera ordenada, con metodología, metas e indicadores de evaluación que permitan medir los avances.

En su oportunidad, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó la importancia de estos encuentros, al señalar que permiten escuchar las preocupaciones legítimas de las familias, particularmente en torno a la necesidad de mejorar la atención, acelerar las investigaciones y garantizar respuestas más eficaces y sensibles.

Rodríguez Velázquez afirmó que uno de los objetivos centrales de esta etapa es abatir el rezago forense en las áreas periciales de cada entidad federativa, así como actualizar la información de familias y colectivos para fortalecer los registros oficiales.

Detalló que la atención debe ser personal, sensible y directa, pues detrás de cada expediente hay una persona desaparecida y una familia que merece ser escuchada con respeto y atendida con dignidad.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, manifestó su respaldo a la estrategia impulsada por el Gobierno de México, al considerar que coloca la voz de las familias en el centro del trabajo institucional.

“Estas mesas permiten escuchar de manera directa las distintas realidades del país y fortalecer la coordinación con mayor sensibilidad y responsabilidad. A las familias y colectivos les expresamos nuestro respeto. Los planteamientos deben escucharse con la sensibilidad que este tema exige. En Tabasco acompañamos este diálogo con plena disposición institucional”, señaló.

En las mesas de diálogo también participaron la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Mariana Díaz Figueroa; la fiscal especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Adriana Lizárraga González; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; el secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Efrén Rodríguez González, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Martha Lidia Pérez Gumecindo.

También asistieron el fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros; la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Martha Yuriria Rodríguez Estrada, así como fiscales generales de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Campeche y Veracruz, entre otras autoridades.