CFE y Secretaría de las Mujeres firman acuerdo por igualdad sustantiva

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de las Mujeres firmaron un convenio para incentivar la igualdad sustantiva dentro de la empresa eléctrica y acercar información sobre derechos a millones de hogares del país.

Una de las primeras medidas será incorporar un código QR en el recibo bimestral de luz para que los usuarios puedan descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres y ubicar los Centros LIBRE de atención.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, encabezaron la firma del convenio en el Centro Nacional de Capacitación Ingeniero Gilberto Muñoz Arango, durante el encuentro “Todas podemos ser lo que queramos”, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además de la difusión de la cartilla, el convenio plantea crear un modelo para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral dentro de la empresa productiva del Estado.

Queremos que los protocolos no se queden en el papel, sino que se traduzcan en un acompañamiento real para que ninguna mujer se sienta sola en su propio lugar de trabajo”, expresó Hernández Mora.

Hoy, con nuestra llegada, les digo que somos visibles. Hablo de un tiempo que muchas de las que estamos aquí soñamos: un México con la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum, y con más mujeres ocupando puestos que antes parecían imposibles. Las vemos, las valoramos, las apreciamos y las necesitamos. En CFE no vamos a retroceder”, acotó Calleja Alor, primera mujer al frente de la CFE.

Fortalecimiento del talento femenino

Acuerdo de la CFE y Secretaría de las Mujeres. Especial

La directiva remarcó que la institución busca fortalecer el talento femenino con acciones enfocadas en el cuidado, el bienestar y el desarrollo profesional de sus trabajadoras.

Actualmente, más de 33 mil mujeres participan en áreas operativas de la CFE, como generación, transmisión y distribución de energía, dijo.

Durante el encuentro se realizó un conversatorio con trabajadoras del sector eléctrico, quienes relataron los desafíos que han enfrentado para abrirse paso en labores técnicas.

El evento cerró con una actividad simbólica: la colocación de listones en un árbol que representó la lucha histórica de las mujeres por sus derechos y el legado que buscan dejar a las nuevas generaciones.

*mvg*