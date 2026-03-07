Atrapan a tapir silvestre en Veracruz; pobladores lo amarraron y dañaron con un lazo

Ambientalistas urgieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), regresar lo antes posible a su hábitat natural al Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), capturado en el Ejido Coatzintla, municipio de Las Choapas, en Veracruz, y que finalmente fue trasladado al Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lo atraparon con un lazo amarrado al cuello Especial

Tras atraparlo con un lazo amarrado al cuello, los pobladores exigieron a la presidencia municipal su reubicación, argumentando que fue localizado en terrenos cercanos a sus áreas de cultivo, lo que podría representar pérdidas económicas para las familias.

El Tapir no es un animal peligroso, al contrario, es uno de los grandes jardineros del bosque Especial

Humanos siguen atacando a fauna silvestre

Al respecto, el reconocido conservacionista chiapaneco, Efraín Orantes Abadía, destacó que lo sucedido “vuelve a recordarnos una realidad dolorosa: en pleno siglo XXI, aún seguimos capturando o matando fauna silvestre por miedo, desconocimiento o simple indiferencia".

Los animales deben permanecen libres en su hábitat

Explicó que, en lo personal, lleva 24 años trabajando en el cuidado del Tapir en la cuenca del Río Negrito – Arroyo Negro, donde impulsa una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), extensiva, que demuestra que la verdadera protección ocurre cuando los animales permanecen libres en su hábitat, "no cuando terminan desplazados por nuestras decisiones".

Duele ver estos casos porque evidencian que todavía falta mucho por hacer en educación ambiental y respeto por la vida silvestre.

Ojalá que este ejemplar logre superar el estrés de la captura y el traslado. Y ojalá también que, después de su valoración, pueda ser reintegrado a un sitio seguro, donde vuelva a encontrarse con los de su especie y caminar libre por el bosque, como siempre debió hacerlo", manifestó.

