Le 'pegan' a Los Viagras en Michoacán; Semar asegura armas y droga

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) aseguraron droga, armamento, vehículos y equipo táctico en distintos municipios de Michoacán, durante operativos coordinados dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las acciones se realizaron en los municipios de Lázaro Cárdenas, Arteaga y La Huacana, donde personal naval efectuó recorridos de vigilancia en zonas consideradas de incidencia delictiva.

Durante estos despliegues fueron detenidas siete personas señaladas como probables responsables de diversas conductas ilícitas.

En las intervenciones, los marinos aseguraron dos vehículos, ocho armas de fuego, dos chalecos tácticos y 13 motocicletas que contaban con reporte de robo. También fueron localizados 38 cargadores y 577 cartuchos útiles.

En materia de narcóticos, el personal naval decomisó ocho dosis de una sustancia granulada blanca con características similares a la metanfetamina, así como siete gramos de hierba seca que, por sus características, corresponde presuntamente a marihuana.

El material asegurado estaría vinculado con integrantes del grupo criminal conocido como “Los Viagras”, organización con presencia en la región de Tierra Caliente.

Las personas detenidas, junto con las armas, vehículos, droga y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que iniciaron las carpetas de investigación para determinar responsabilidades conforme al procedimiento legal.

