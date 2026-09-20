Érik Francisco es sentenciado a 14 años de prisión por golpear a su propio hijo

Érik Francisco "N" fue sentenciado a 14 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad penal en distintas agresiones en contra de su propio hijo en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Las pruebas recabadas e integradas en la carpeta de investigación por la Fiscalía del Estado de Jalisco permitieron la obtención de un fallo condenatorio con pena privativa de la libertad y la pérdida de la patria potestad.

Tras las investigaciones se logró saber que las agresiones ocurrieron al interior de un inmueble ubicado en la colonia Plaza Guadalupe, entre marzo y junio de 2023.

Según se comprobó, desde los primeros meses de vida de la víctima, el hombre comenzó a mostrar actitudes violentas en su contra, entre ellas intentar succionarle los ojos aparentando que lo besaba, además de presionar su rostro provocando moretones, argumentando que la víctima podría no ser hijo suyo.

Posteriormente, el bebé resultó con distintas lesiones, por lo que fue trasladado a una unidad médica el 15 de junio de ese año.

El personal de salud diagnosticó politraumatismo, traumatismo craneoencefálico, fracturas en antebrazo izquierdo, falanges, miembros pélvicos y costillas, así como estigmas traumáticos en nariz, boca y desprendimiento de uñas.

Cuando el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia tuvo conocimiento de los hechos, recabó los elementos de convicción que permitieron la captura del hombre y su posterior puesta a disposición del órgano jurisdiccional.

Tras encontrarlo culpable de estos hechos, un tribunal de enjuiciamiento dictó la sentencia condenatoria de 14 años de prisión, la pérdida de la patria potestad sobre la víctima y el pago de la reparación del daño, que se fijará en la ejecución de la sentencia.