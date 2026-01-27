Envío de petróleo a Cuba es una decisión "soberana" de México, afirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia mañanera sobre la decisión de su gobierno de enviar crudo a Cuba, calificando esta acción de "soberana". Lo anterior, se desprende después de los recientes reportes de que el país latinoamericano habría detenido los embarques.

Aunado a lo anterior, la mandataria respaldó la decisión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de enviar crudo a Cuba, pues insistió se trata de una medida de carácter humanitario frente al desabasto que enfrenta la isla debido al bloqueo económico que ha sufrido durante décadas.

La decisión de cuándo se envía, cómo se envía, es una decisión soberana y está en términos de lo que defina Pemex en función de los contratos, o ya, en todo caso, del gobierno, de una decisión humanitaria de emplear en determinadas circunstancias", mencionó.

Bajo esta premisa, la jefa de Estado recordó que la relación de solidaridad entre México y Cuba no es reciente, sino que se ha mantenido a lo largo de los años como parte de la política exterior mexicana, por lo que reiteró que el país seguirá siendo solidario en ese sentido.

Se hace desde muchos años atrás. No es reciente. Cuba ha tenido un bloqueo desde hace ya demasiados años y este bloqueo ha generado problemas de desabasto en la isla. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario”, apuntó.

La primera presidenta de México previo a esta declaración, hizo otra a mediados de enero en la que manifestó que México continuaría con los envíos de petróleo a Cuba, argumentando que se basan en contratos a largo plazo y que se consideran como ayuda internacional.

Reproducir

México, el mayor proveedor de la isla

El bloqueo estadunidense de petroleros de Venezuela en diciembre conjugada con la dramática captura del presidente Nicolás Maduro han detenido los envíos de petróleo venezolano a Cuba, dejando a México como el mayor proveedor de la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos.

Todo lo anterior se desató luego de que la semana pasada, Reuters publicó una nota, citando a tres fuentes gubernamentales, quienes aseguraron que la administración de Sheinbaum estaba evaluando detener los envíos de crudo y derivados a Cuba ante el creciente temor de que México pueda enfrentar represalias por parte de Estados Unidos.

El lunes, Bloomberg aseguró en un reporte que Pemex dio marcha atrás en un cargamento de crudo hacia la isla programado para mediados de enero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló en su conferencia mañanera sobre la decisión de su gobierno de enviar crudo a Cuba, calificando esta acción de "soberana". REUTERS

fdm