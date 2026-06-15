Madre de Carlos Emilio, joven desaparecido pide no opacar crisis de desapariciones por Mundial

Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, joven desaparecido en Mazatlán, Sinaloa, desde el pasado 5 de octubre, afirmó que la celebración del Mundial de Futbol no debe opacar la crisis de desapariciones que enfrenta México y aseguró que el evento ha servido para visibilizar esta problemática.

Es una situación delicada arrastrada por años que no puede dejarse de lado. Yo creo que esta celebración del Mundial ha sido la oportunidad para que muchos colectivos, muchas madres buscadoras y muchos otros sectores también puedan alzar la voz y que sea visibilizada esa realidad que se está atravesando. Hay mucha gente decepcionada de las autoridades, cansada de estar haciendo labores y tareas que corresponden al Estado”, señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, cuestionó que el Estado despliegue importantes recursos de seguridad para eventos internacionales mientras las búsquedas de personas desaparecidas permanecen desatendidas. Aseguró que, a lo largo de su proceso, lo único que han percibido es abandono institucional.

Es una injusticia poder ver que se pueden coordinar recursos y desplegar fuertes operativos de seguridad para este tipo de eventos; sin embargo, vemos que las búsquedas en campo de las madres buscadoras están abandonadas. Desde sus oficinas debieran tener la capacidad de resolver, y vamos en todo este proceso viendo únicamente un abandono institucional”, lamentó.

Al referirse a los casi nueve meses de ausencia de su hijo, Brenda Valenzuela dijo mantener la esperanza de que las autoridades esclarezcan los hechos y logren localizarlo, aunque reconoció que la investigación ha estado marcada por inconsistencias.

Asimismo, lamentó que numerosas familias continúen enfrentando años de espera sin respuestas y reiteró que las madres buscadoras no se oponen a la celebración deportiva, sino a la indiferencia frente a la tragedia de las desapariciones. “Para las madres es muy doloroso ver la celebración y el festejo; no estamos en contra de ello, pero sí duele que haya casos invisibilizados y sin una mínima respuesta”.

Sobre su solicitud para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, la madre buscadora informó que no ha recibido ninguna respuesta. Asimismo, sostuvo que la situación de violencia y desapariciones en Sinaloa es ampliamente conocida por las autoridades federales.