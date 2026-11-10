Entrenador de gimnasia pasará más de 28 años de prisión por abuso sexual

El entrenador de gimnasia, Damazo “N”, acusado de abusar sexualmente de varias de sus alumnas fue sentenciado por un juez de control a 28 años de prisión y 11 meses en Nuevo León.

Trascendió que el hombre recibió sentencia condenatoria por los delitos de atentados al pudor, equiparable a la violación y acoso sexual.

El caso de Damazo “N” trascendió en 2025 cuando un grupo de jovencitas denunciaron en redes sociales, en el marco del 8M, los casos de abuso sexual por parte del entrenador cuando ellas tenían entre 10 y 11 años.

Tras la presentación de las primeras denuncias formales, en abril se ejecutó orden de aprehensión en su contra.

Y este martes tras un largo proceso que enfrentó demoras se le sentenció a casi 29 años de prisión.