Abuelito muere al caer del piso 10 mientras limpiaba vidrios en Nuevo León

Un abuelito perdió la vida tras caer del balcón del piso 10 de un departamento en la torre Chipinque en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los hechos se registraron este martes en el inmueble ubicado en Bizancio y Decápolis en la colonia Jardines de San Agustín en el mencionado ayuntamiento.

Protección Civil del estado informó que atendió el reporte de un hombre de unos 60 años que cayó desde un balcón en el décimo piso.

Al arribar se encontraban elementos de Protección Civil de San Pedro que junto con las autoridades policiacas confirmaron el deceso.

Se informó que aparentemente el abuelito estaba limpiando uno de los ventanales del departamento en el que laboraba cuando este se abrió y cayó al vacío.

Al sitio se movilizaron elementos de PCNL, Protección Civil de San Pedro, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Camioneta con una familia a bordo cae de puente

Por ABC Noticias

Por otra parte, este martes se dio a conocer que una familia originaria de Monterrey, Nuevo León, conformada por un matrimonio y sus tres hijos, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido el pasado domingo en Texas.

Las víctimas fueron identificadas como Omar Lumbreras, de 30 años, y Anna Lumbreras, de 31, así como sus tres hijos, de 3, 6 y 13 años, quienes también perdieron la vida en el percance.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Seguin, la familia viajaba en una camioneta por la carretera Interestatal 10 cuando, por motivos que aún se desconocen, el conductor perdió el control de la unidad. El vehículo salió del camino y cayó desde un puente hacia otra vía.

Al momento del accidente, los cinco integrantes regresaban a su casa en Houston, Texas, donde radicaban, después de realizar un viaje. Sin embargo, nunca lograron llegar a su destino.

La noticia provocó profunda tristeza entre familiares, amigos y personas cercanas a la pareja, quienes ahora enfrentan la dolorosa pérdida de toda la familia.

Ante esta tragedia, sus seres queridos pusieron en marcha una campaña de recaudación de fondos para cubrir los gastos funerarios.

La meta es reunir 20 mil dólares, por lo que han solicitado el apoyo de la comunidad y de quienes deseen solidarizarse con ellos en estos momentos difíciles.

Por otra parte, las autoridades de Seguin continúan con las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron que la camioneta abandonara la carretera y cayera desde el puente.

Hasta ahora, no se han revelado las causas que originaron el accidente, por lo que se espera que las investigaciones permitan esclarecer los hechos que terminaron con la vida de los cinco integrantes de esta familia regiomontana.