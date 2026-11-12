Morena debe de transparentar encuestas para elegir coordinador en Tlalpan

La transparencia en las encuestas y la igualdad de condiciones entre los aspirantes deben ser los principios que rijan el proceso interno del Partido de Regeneración Nacional (Morena) para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tlalpan, sostuvo Pedro Haces Lago, quien exigió a su partido hacer públicos los resultados, la metodología utilizada y los lugares donde se realizarán los ejercicios de medición.

En entrevista con Excélsior, el legislador con licencia advirtió que mantener bajo reserva la información relacionada con las encuestas podría generar inconformidades entre los participantes y poner en riesgo la unidad del movimiento de cara al proceso electoral de 2027.

“Las encuestas tienen que ser públicas, los métodos tienen que ser públicos”, expresó al señalar que Morena debe garantizar que la decisión refleje la voluntad de los habitantes de Tlalpan y no responda a intereses particulares.

Haces Lago, quien ya formalizó su inscripción en el proceso partidista, consideró indispensable que se informe cuántas personas fueron consultadas, en qué zonas de la demarcación se levantaron las encuestas y cuáles fueron los criterios utilizados para determinar al ganador.

También demandó que los servidores públicos interesados en participar se separen de sus responsabilidades actuales, particularmente aquellos que encabezan estructuras gubernamentales y disponen de recursos públicos.

El aspirante explicó que su decisión de solicitar licencia al Congreso de la Ciudad de México respondió a un principio de congruencia política, pues consideró incompatible desempeñar una responsabilidad legislativa de tiempo completo y, simultáneamente, participar en una contienda interna.

“¿Cómo puedes competir contra alguien que gobierna, que tiene una estructura de gobierno y que tiene miles de millones de pesos?”, cuestionó.

Sostuvo que quienes buscan encabezar los comités deben competir en igualdad de circunstancias, sin aprovechar las ventajas institucionales de sus actuales responsabilidades.

Advirtió, además, que las confrontaciones internas podrían debilitar a Morena y afectar sus posibilidades electorales. Por ello, planteó que la dirigencia privilegie la transparencia, el respeto a los resultados y la unidad entre los distintos grupos políticos.

Turismo ecológico, una oportunidad para Tlalpan

En materia de desarrollo económico, Haces Lago destacó que uno de los principales potenciales desaprovechados de Tlalpan se encuentra en sus recursos naturales, particularmente en los bosques, las zonas ejidales y los espacios que pueden convertirse en destinos de turismo ecológico.

Explicó que la demarcación cuenta con cascadas, miradores, senderos y áreas naturales que permitirían atraer visitantes de otras alcaldías, así como turistas nacionales y extranjeros.

Mencionó el ejido de Magdalena Petlacalco y el volcán Xitle como ejemplos de sitios que podrían integrarse a circuitos turísticos con actividades recreativas, senderismo, campismo y contacto con la naturaleza.

Sin embargo, reconoció que para aprovechar estos espacios se requiere desarrollar proyectos integrales, mejorar la infraestructura, garantizar condiciones de seguridad y generar beneficios económicos para las comunidades que habitan y protegen esas zonas.

Planteó que estas iniciativas no deben depender exclusivamente del presupuesto de la alcaldía, sino construirse mediante esquemas de colaboración entre las comunidades, los ejidatarios, la iniciativa privada y el Gobierno de la Ciudad de México.

Señaló que dependencias como las secretarías de Turismo y de Obras capitalinas, además de las instancias federales correspondientes, podrían participar en la creación de infraestructura y servicios que permitan consolidar una oferta turística sustentable.

También consideró necesario incorporar al sector empresarial mediante convenios de colaboración e inversión para recuperar espacios públicos, mejorar instalaciones deportivas y fortalecer los servicios comunitarios.

Aclaró que sus planteamientos forman parte de una visión de desarrollo construida durante sus recorridos por pueblos, barrios y colonias, y no de proyectos ejecutivos que ya cuenten con financiamiento.

Coordinación con García Harfuch y Pablo Vázquez para reforzar la seguridad

La seguridad pública constituye otro de los principales desafíos para Tlalpan, por lo que Haces Lago planteó establecer una coordinación permanente entre las autoridades de la alcaldía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal.

Explicó que esta colaboración debe involucrar directamente a Pablo Vázquez Camacho, responsable de la seguridad capitalina, y a Omar García Harfuch, titular de la dependencia federal, para fortalecer las estrategias de prevención y atención de los delitos.

Consideró que las alcaldías desempeñan un papel fundamental como primer contacto con la ciudadanía, pues sus autoridades conocen las zonas donde existe mayor percepción de inseguridad y pueden identificar las principales problemáticas de cada comunidad.

En ese sentido, señaló que el intercambio de información con las instituciones capitalinas y federales permitiría focalizar operativos, reforzar la vigilancia y aprovechar de mejor manera los recursos disponibles.

Haces Lago insistió en que la prevención del delito debe comenzar con acciones concretas, como mantener en funcionamiento las cámaras de videovigilancia, reparar luminarias y recuperar espacios públicos.

“No hay pretexto para que no haya una cámara funcionando, para que no haya una luminaria funcionando”, afirmó.

Agregó que los gobiernos de las alcaldías no pueden deslindarse de sus obligaciones bajo el argumento de que no cuentan con corporaciones policiales propias con suficiente capacidad operativa.

Explicó que los delitos de alto impacto requieren una intervención coordinada de las instituciones competentes, mientras que las autoridades locales deben concentrarse en las tareas preventivas, la identificación de riesgos y la atención directa de las demandas ciudadanas.

Baches y deterioro vial, entre las principales demandas

El aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Tlalpan, también identificó el deterioro de calles y avenidas secundarias como uno de los problemas que más afectan a los habitantes de Tlalpan.

Señaló que los baches no solamente ocasionan daños a los vehículos particulares, sino que también perjudican al transporte público y dificultan el acceso a distintas comunidades.

Indicó que algunas rutas enfrentan problemas para llegar a determinadas zonas debido a las malas condiciones de las vialidades, lo que repercute directamente en los tiempos de traslado de trabajadores y estudiantes.

Por ello, consideró necesario que la alcaldía concentre esfuerzos en el mantenimiento y la repavimentación de las calles bajo su responsabilidad, en coordinación con las autoridades capitalinas encargadas de las vías primarias.

El reto de Morena en Tlalpan

Pedro Haces Lago sostuvo que uno de los principales retos políticos de Morena será recuperar el diálogo con los distintos sectores sociales de Tlalpan, incluidos empresarios, comerciantes, campesinos, ejidatarios y habitantes de colonias populares.

Reconoció que existen diferencias y divisiones que deben atenderse mediante el acercamiento directo con la población.

Finalmente Haces Lago aseguró que respetará las decisiones de su partido siempre que el procedimiento sea congruente, transparente y garantice condiciones equitativas para todos los participantes.