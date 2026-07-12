Entregarán becas de transporte a universitarios de Zacatecas

A partir del próximo ciclo escolar, el Gobierno de México comenzará la entrega de becas de transporte para estudiantes universitarios de Zacatecas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde ese estado, la titular del Ejecutivo encabezó un mitin para la entrega de becas a estudiantes de educación básica y anunció que la Beca Gertrudis Bocanegra se entregará a todos los estudiantes universitarios de la entidad.

La Beca Gertrudis Bocanegra, diseñada inicialmente para estudiantes de las universidades públicas del Gobierno federal, ya se amplió a Michoacán, Chiapas, Campeche y ahora Zacatecas.

Pues el día de hoy estamos anunciando que a todos los jóvenes que van en universidades públicas, entre el gobernador y nosotros, van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra.

A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto. Es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, que siempre es un gasto importante para los jóvenes”, expuso Sheinbaum.

La Beca Gertrudis Bocanegra tiene un monto de mil 900 pesos y se entrega de manera bimestral.

Sheinbaum busca ampliar las becas

La presidenta refrendó que su gobierno se ha planteado entregar becas a todos los estudiantes de educación pública, desde la educación básica hasta la universidad, para generar condiciones de igualdad y evitar la deserción por falta de recursos.

Todo lo que podamos hacer por las niñas, los niños y los jóvenes de México, lo vamos a hacer. A medida que vayamos avanzando, vamos a seguir aumentando la Beca Gertrudis Bocanegra.

O sea, en pocas palabras, si naciste en Zacatecas y estudias en Zacatecas, desde la primaria hasta la universidad, si estudias en escuela pública: becas, becas, becas y más becas para ayudar a las mamás y a los papás de Zacatecas”, recalcó.

La Beca Gertrudis Bocanegra se entrega con recursos compartidos entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal.

Más de 180 mil estudiantes beneficiados en Zacatecas

Julio León, coordinador de Becas para el Bienestar, explicó que con este anuncio se incrementará considerablemente el número de estudiantes universitarios atendidos en la entidad con la Beca Gertrudis Bocanegra, que actualmente son 4 mil 330.

Aquí, en este estado, actualmente ya atendemos en educación básica, en primaria y secundaria, a 114 mil 474 estudiantes; en educación media superior, en preparatoria, atendemos a 61 mil 823 y en educación superior a 4 mil 330. Esto nos da un total de 180 mil 627 estudiantes ya atendidos en el sistema de becas”, puntualizó el funcionario.

La presidenta Claudia Sheinbaum realizó este fin de semana una gira por Durango y Zacatecas.