Entregan diputados iniciativa para restituir el Fondo Ambiental Veracruzano

Una iniciativa para reactivar los fideicomisos que ayuden a paliar la situación de los pescadores fue entregada al Congreso de Veracruz por los diputados de Movimiento Ciudadano, el federal Sergio Gil Rullán y la legisladora local Elena Córdova Molina.

Ambos afirmaron que la administración estatal ha respondido con “mentiras, omisiones y propaganda” frente a la emergencia ambiental en la costa, y que el sector requiere apoyos más amplios que los ofrecidos por el gobierno federal.

Posterior a la conferencia, Gil Rullán sostuvo en conferencia que el derrame de hidrocarburos ha dejado afectaciones visibles en playas, fauna marina y comunidades pesqueras, mientras que la respuesta institucional ha sido insuficiente.

Señaló que el Fondo Ambiental Veracruzano —eliminado en el sexenio anterior— contaba con recursos que hoy serían indispensables para atender de manera inmediata a pescadores, prestadores de servicios y habitantes que dependen directamente del mar.

“Ese fondo no sería sólo para pescadores, sino para todos los afectados por una tragedia ambiental como la que hoy vive Veracruz”, expuso.

El legislador también cuestionó los apoyos federales anunciados para el sector pesquero, al advertir que el padrón de Bienpesca está desactualizado y deja fuera a miles de trabajadores del mar.

Recordó que mientras el registro oficial reconoce a 24 mil pescadores ribereños, las cooperativas estiman al menos 38 mil, por lo que insistió en actualizar el padrón y ampliar la cobertura de los programas.

Gil Rullán presentó además cifras oficiales que, según dijo, contradicen el discurso gubernamental sobre el comportamiento turístico en Semana Santa, al mostrar caídas en visitantes, derrama económica, ocupación hotelera y gasto promedio.

Afirmó que en recorridos por Montepío, Roca Partida, Alvarado, Chachalacas y Sontecomapan constató que la limpieza de playas ha recaído en pescadores y habitantes, mientras persisten afectaciones en tortugas, manatíes, aves, peces y delfines.

El diputado pidió que el Congreso local discuta de inmediato su iniciativa para restituir el Fondo Ambiental Veracruzano y advirtió que no hay margen para seguir posponiendo medidas de apoyo. Sostuvo que la emergencia ambiental y económica exige una respuesta institucional más sólida y que las comunidades no pueden seguir enfrentando solas las consecuencias del derrame.

clm