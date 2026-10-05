Atienden a 1.4 millones en centros libres

A la fecha, más de 1.4 millones de mujeres han sido atendidas en los Centros Libres abiertos por la actual administración para combatir la violencia hacia las mujeres, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo destacó que en su administración se busca proteger y empoderar a las mujeres mediante la atención legal, el auxilio en casos de violencia y la protección a las mujeres que ya han sido víctimas de actos violentos.

“Claro que hemos luchado toda la vida, pero el que llegue una mujer tiene que ver con la lucha de las mujeres en nuestro país, internacional, pero principalmente en nuestro país, en ese sentido, es un símbolo ser la primera mujer Presidenta, pero lo que queremos es ayudar, proteger, promover, empoderar, generar autonomías de todas las mujeres mexicanas", expuso Sheinbaum.

Destacó que una de las formas en que las mujeres han sido beneficiadas por el actual gobierno es que la mayor parte de las personas que reciben programas, sociales, becas, apoyos económicos o empleo temporal, son mujeres.

“La mayoría de los Programas del Bienestar mayoritariamente benefician a mujeres, no sólo Pensión Mujeres Bienestar que es dedicado a las mujeres y madres trabajadoras, sino en las viviendas más del 60 por ciento de las viviendas su propietaria es una mujer y así en todos los Programas de Bienestar, las becas son más mujeres que están recibiendo becas desde primaria hasta universidad que hombres.

“Y tiene que ver con que las mujeres hoy tenemos un espacio en la educación, en la vida pública, en el empleo, y además reconocerlas”, recalcó la titular del Ejecutivo.

Destacó que su administración abrirá más sedes de los centros libres hasta llegar a al menos uno por municipio, se buscará que cada mujer del país tenga una copia de la Cartilla de Derechos de las Mujeres y se extenderá la red de Mujeres Tejedoras, que actualmente suma 197 mil 446 integrantes.

En la rueda de prensa se puntualizó que de las llamadas que se han recibido en la línea de emergencia 079, el 83 por ciento de llamadas relacionadas con solicitudes de atención por algún tipo de violencia, y de ellas, el 33 por ciento han sido identificadas como violencia crítica con riesgo feminicida.