Casi medio billón a planes de cuidados; presupuesto transversal del gobierno

Aunque incluye el trabajo ordinario de dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asegura que en 2027 el gobierno federal destinará 475 mil 959 millones 667 mil 644 pesos a la “consolidación de una sociedad de cuidados”, rubro en el que se observa que la Secretaría de la Defensa Nacional canalizará 42 millones de pesos para la “adecuación de espacios como salas de lactancia en aeropuertos”.

La Secretaría del Bienestar asignará 246 millones 138 mil 674 pesos para “servicios de cuidados para personas adultas mayores y capacitación de personas cuidadoras de personas adultas mayores”, así como 56 mil 969 millones de pesos para la “transferencia económica a mujeres en reconocimiento a su trabajo de cuidados no remunerados”.

Esta semana, la nueva secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, acudirá al Senado para explicar a las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género los detalles del Anexo 31 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), en el cual se observa que en el concepto de “sociedad de cuidados” se incluyen los presupuestos ordinarios de secretarías del área social.

Recursos de la SEP dentro de la sociedad de cuidados

La SEP, por ejemplo, contempla dentro de su programa de Servicios de Educación Media “prestaciones relacionadas con cuidados maternos y por enfermedad de familiares en primer grado”, con un presupuesto de un millón 912 mil 918 pesos para el próximo año; en tanto, en los Servicios de Educación Superior y Posgrado destinará 36 millones 643 mil 228 pesos para el “desarrollo del Modelo de Corresponsabilidad Politécnica para el Derecho a los Cuidados”.

Asimismo, tiene previsto gastar un millón 372 mil 288 pesos para la “instalación de cambiadores de pañales para bebés en los baños de la Universidad Pedagógica Nacional”; 3 mil 222 millones 710 mil 669 pesos para “servicios de educación básica comunitaria para niñas, niños y adolescentes de las comunidades rurales no atendidas por los sistemas educativos locales”, así como 133 mil 561 millones 270 mil 910 pesos a “becas para educación básica”.

También presupuestó 866 millones 482 mil 104 pesos para “mantenimiento de Centros de Atención Infantil Federalizados (CAI-Federalizado) y Centros de Desarrollo Infantil (Cendi)”, además de 667 millones 453 mil 737 pesos para el “equipamiento específico de planteles educativos para eliminar o reducir barreras para el aprendizaje y participación de estudiantes con discapacidad”, entre otros programas.

Salud, Bienestar y tribunales agrarios

Por su parte, la Secretaría de Salud incluye en este rubro de cuidados todos sus programas de vacunación y de atención de enfermedades, mientras que la Secretaría del Bienestar clasifica aquí 141 mil 51 millones 493 mil 200 pesos para la “transferencia económica a personas mayores con dependencia”, así como otras transferencias en efectivo para poblaciones específicas.

Los tribunales agrarios reportan que destinarán “seis mil 744” pesos a “permisos de cuidados familiares para el personal de los tribunales agrarios”.

*mcam