Se entrega en México narco- atleta olímpico; era de los 10 más buscados por el FBI

Cae exatleta ligado al Cártel de Sinaloa

Tras ocultarse más de una década, Ryan Wedding, acusado de traficar al año hasta 60 toneladas de cocaína, se entregó en México

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense y considerado el sexto objetivo prioritario de prófugos buscados por el FBI, se entregó en la Ciudad de México y fue trasladado a California, Estados Unidos, donde enfrentará a la justicia que lo acusa de narcotráfico bajo el Cártel de Sinaloa.

Aunque el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, celebró la captura “oficial” de Wedding, a quien consideró un “Chapo moderno”, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puntualizó que el exatleta se entregó en la embajada de EU en México la noche del jueves.

Ese mismo día, Patel estaba en la Ciudad de México para una visita que no fue hecha pública. Luego partió a Estados Unidos con dos detenidos identificados como objetivos prioritarios: Wedding, alias Thor, y Alejandro “N”, capturado la semana pasada en Pachuca, Hidalgo, y quien fue llevado a Carolina del Norte, donde lo acusan del asesinato de una compañera de trabajo.

Wedding, de 44 años, exsnowboarder olímpico, está acusado de dirigir una red de narcotráfico, ligada a Los Chapitos y las autoridades afirman que orquestó varios asesinatos vinculados con el mercado de drogas.

Compitió en snowboarding por Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City.

De acuerdo con la fiscal general de EU, Pam Bondi, Thor lideraba una de las redes de narcotráfico más violentas y de mayor alcance a nivel mundial, responsable de introducir aproximadamente 60 toneladas de cocaína cada año en Los Ángeles, California.

El director del FBI abundó que Wedding dirigía y participaba en una operación de narcotráfico transnacional que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, pasando por México y el sur de California hacia otros puntos de EU y Canadá, como miembro del Cártel de Sinaloa.

En México, sus bases principales se ubicaban en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, y en las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, indicó en un comunicado que “Wedding se entregó en la embajada de manera voluntaria, como resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y EU”.

Se cree que Wedding se estuvo escondiendo en México durante más de una década y fue buscado por delitos de tráfico de cocaína y asesinato desde 2024.

“Un agradecimiento especial a nuestros increíbles socios en México que hicieron posible esto: la presidenta (Claudia) Sheinbaum, el secretario (Omar García) Harfuch y el embajador Ron Johnson”, señaló Kash Patel.

Asimismo, García Harfuch destacó la entrega voluntaria del exatleta. Además, apuntó en redes sociales, Patel sostuvo dos reuniones el jueves, una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y otra con la oficina de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy.

Durante los encuentros se reconoció el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de generadores de violencia y de objetivos prioritarios que impactan a ambos países.

Se acordó continuar el trabajo coordinado en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial.

“Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de respeto, y se acordó seguir fortaleciendo la coordinación, que ya ha producido resultados concretos.