Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Mayor 4005 del 10 de marzo de 2026

Este 10 de marzo, la Lotería Nacional celebra el esperado Sorteo Mayor 4005, ¿estás buscando los números ganadores? Aquí encontrarás los resultados completos del Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional.

El Sorteo Mayor 4005, realizado este martes 10 de marzo, conmemora el 91 aniversario del Diario de Puebla.

Según informa la Lotería Nacional, este sorteo se lleva a cabo todos los martes y en esta ocasión participaron 60 mil billetes, con números que van desde el 00001 hasta el 60 000.

El Sorteo Mayor 4005 contaba con un premio mayor de 21 millones de pesos en 3 series. ¿Quieres saber cuáles fueron los números afortunados?

Descubre los ganadores del Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional

A continuación, te presentamos los números ganadores de la Lotería Nacional para su Sorteo Mayor 4005: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS NÚMEROS GANADORES.

¿Has sido uno de los afortunados? Consulta aquí todos los números ganadores del Sorteo Mayor 4005 de la Lotería Nacional.

Un reintegro de la Lotería Nacional corresponde a la devolución de la cantidad que se invirtió al comprar billetes o ‘cachitos’ del Sorteo Mayor 4004. Cada sorteo define la forma en que se reparten los reintegros, y la decisión de cobrarlos o seguir participando recae en cada jugador.

Los reintegros de esta noche para el Sorteo Mayor 4005 fueron en: EN UNAS HORAS SE DARÁN A CONOCER LOS REINTEGROS.

¿Cómo cobrar premios de la Lotería Nacional?

Si tu billete resultó premiado, puedes cobrar tu premio o reintegro en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ubicadas en Cajas de Pagos de Premios y Reintegros, Plaza de la República No.117, Primer Piso, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

¿Cuándo será el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El próximo sorteo de la Lotería Nacional será el viernes 13 de marzo con SORTEO SUPERIOR 2876, que promete un premio mayor de 17 millones de pesos. El SORTEO SUPERIOR 2876 tiene un valor de 40 pesos por boleto.

Cachito Sorteo Superior del Viernes 13 de marzo de 2026 Lotería Nacional

¿Cuál es el horario del sorteo de la Lotería Nacional?

El SORTEO SUPERIOR 2876 se realizará a las 20:00 horas. Para seguir la transmisión en vivo de los futuros sorteos, visita el canal de YouTube de la Lotería Nacional - Sorteos Tradicionales.

La Lotería Nacional es una institución gubernamental mexicana encargada de organizar sorteos y loterías con el objetivo de generar recursos para la asistencia pública.

Fundada en 1770, esta entidad tiene una larga tradición en el país y es conocida por sus diversos sorteos, como el Sorteo Mayor, Sorteo Zodiaco, Sorteo Superior, entre otros.

Los fondos recaudados a través de la venta de boletos se destinan a apoyar programas y proyectos sociales en beneficio de la población mexicana.

La Lotería Nacional no solo brinda la posibilidad de ganar importantes premios a sus participantes, sino que también contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad.