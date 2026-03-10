Homicidios dolosos disminuyeron 44% en los últimos 17 meses: SESNSP

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, presentó su habitual informe en cuanto a homicidios dolosos registrados en el país.

En este sentido, la funcionaria detalló que el promedio diario de este delito disminuyó 44 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, de acuerdo con datos recopilados por las 32 fiscalías estatales en la República Mexicana.

De acuerdo a los datos revelados, se explicó que al inicio de la actual administración federal el país registraba un promedio de 86.9 homicidios diarios, mientras que en febrero de 2026 la cifra se redujo a 48.8 casos por día, lo que representa 38 asesinatos menos diariamente.

La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 y en febrero de 2026 cerró en 48.8, lo que representa una disminución del 44 por ciento respecto al inicio del periodo”, apuntó.

Además, Marcela Figueroa indicó que los datos muestran una tendencia sostenida a la baja durante los últimos 17 meses, es decir, desde el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo.

Al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, el informe indica que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios. Cuartoscuro

¿Qué estados concentran más de la mitad de los homicidios?

El reporte dado a conocer por la titular del SESNSP puntualizó que en la actualidad ocho entidades del país concentran poco más del 50 por ciento de los homicidios dolosos.

Guanajuato, con 9.4 por ciento.

Chihuahua, con 7.5 por ciento.

Baja California, con 7.2 por ciento.

Morelos, con 6 por ciento.

Veracruz, con 5.6 por ciento.

Estado de México, con 5.3 por ciento.

Oaxaca, con 5.3 por ciento.

¿En qué estados hay reducción de este delito?

Por otro lado, al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026, el informe indica que 26 entidades federativas redujeron su promedio diario de homicidios.

Entre las disminuciones más marcadas destacan: San Luis Potosí, con 86 por ciento; Quintana Roo, con 69.3 por ciento y Aguascalientes, con 65.4 por ciento. Además Guanajuato registra una disminución de 64 por ciento en el promedio diario de homicidios, mientras que el Estado de México reporta una baja de 61 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026.

Por último, entidades como Jalisco, Guerrero, Nuevo León y Sonora también registraron reducciones superiores al 50 por ciento en el promedio diario de homicidios durante el periodo analizado.

