Sacerdote Juan Manuel Zavala murió ahogado; anduvo deambulando | VIDEO

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que el sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal, vicario parroquial en la iglesia de Parroquia San Marcos Evangelista, murió por asfixia por sumersión en medio acuoso, luego de que su cuerpo fuera localizado dentro de una laguna en el municipio de Coapilla.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del Centro Ecoturístico Laguna Verde, donde autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

De acuerdo con el dictamen de la necropsia de ley, el sacerdote no presentaba lesiones ni signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis inicial de que murió ahogado tras caer o ingresar al cuerpo de agua.

Video muestra al sacerdote deambulando

Las autoridades estatales señalaron que un video obtenido durante las investigaciones tecnológicas muestra al sacerdote deambulando solo por una calle cercana al sitio donde posteriormente fue encontrado sin vida.

En las imágenes se observa al clérigo caminando sin compañía durante la noche, lo que coincide con el momento en que se reportó su desaparición.

Según la investigación preliminar, el sacerdote había acudido a oficiar una misa en la zona, y alrededor de las 23:00 horas se comunicó con un colaborador, a quien le informó que se encontraba extraviado.

Durante esa llamada explicó que su vehículo había quedado atascado en un camino rural y que no sabía con exactitud dónde se encontraba.

Posteriormente se perdió contacto con él, lo que activó los protocolos de búsqueda por parte de autoridades y habitantes de la región.

Vehículo y pertenencias hallados cerca del lugar

Durante los operativos de localización, las autoridades encontraron el vehículo del sacerdote y varias de sus pertenencias en las inmediaciones de la laguna, lo que permitió delimitar la zona de rastreo.

Tras varias horas de búsqueda, elementos ministeriales localizaron el cuerpo dentro del agua, lo que llevó a la intervención de peritos de la Fiscalía para realizar el levantamiento y las diligencias correspondientes.

En el lugar participaron agentes del Ministerio Público, así como elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, con apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil de los municipios de Ocotepec y Coapilla.

El sacerdote Juan Manuel Zavala Madrigal. Facebook

Arquidiócesis de Tuxtla confirma el fallecimiento

La Arquidiócesis de Tuxtla confirmó el fallecimiento del sacerdote mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde expresó condolencias a sus familiares y a la comunidad católica.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso del Pbro. Juan Manuel Zavala Madrigal y expresamos nuestra cercanía y solidaridad a sus familiares y a la comunidad parroquial de San Marcos Evangelista”, indicó la institución religiosa.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano también manifestó su solidaridad con la comunidad eclesiástica de Chiapas por la muerte del presbítero.

Autoridades mantienen abierta la investigación

Aunque el resultado de la necropsia indica que el sacerdote murió ahogado, la Fiscalía estatal informó que las investigaciones continúan abiertas para esclarecer completamente las circunstancias del caso.

Las autoridades indicaron que seguirán integrando dictámenes periciales y otros datos de prueba, con el objetivo de determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.

La dependencia reiteró que mantendrá el compromiso de esclarecer todos los hechos denunciados bajo el principio de “cero impunidad”.

El fallecimiento del sacerdote ocurre en un contexto reciente de agresiones contra líderes religiosos en la región.

En 2024, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue asesinado en San Cristóbal de las Casas.

Por ese crimen, las autoridades lograron la detención y posterior sentencia de Edgar N, quien recibió 20 años de prisión tras acreditarse su responsabilidad como autor material del homicidio.

El caso generó una fuerte reacción nacional debido a que el sacerdote denunciaba públicamente la presencia del crimen organizado y actos de corrupción en autoridades locales.

