Cae “El Chiwas”, autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Autoridades federales confirmaron la captura de Hilario “N”, alias “El Chiwas”, identificado como presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido el 21 de noviembre de 2010.

La detención fue informada por Ulises Lara López, quien se desempeña como vocero de la Fiscalía General de la República y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

De acuerdo con el funcionario, el arresto se logró mediante un operativo coordinado entre la Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que representa un avance significativo en uno de los homicidios políticos más impactantes de la última década en México.

Las investigaciones permitieron ubicar a Hilario “N” en el municipio de Hidalgo del Parral, donde fue detenido por agentes federales y posteriormente presentado ante un juez de control.

Según la Fiscalía, “El Chiwas” es considerado una pieza clave dentro de una organización criminal, cuya identidad no fue revelada por motivos de investigación.

Las autoridades señalaron que el detenido también enfrenta órdenes de aprehensión por delitos de homicidio y delincuencia organizada en varios estados, entre ellos Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas.

La FGR subrayó que el imputado será tratado bajo el principio de presunción de inocencia, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, hasta que un juez determine su responsabilidad.

El asesinato de Silverio Cavazos

El crimen ocurrió la mañana del 21 de noviembre de 2010, cuando el exmandatario caminaba por calles del fraccionamiento Lomas Verdes, en la capital del estado de Colima.

Silverio Cavazos Ceballos, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2009 bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, fue atacado por un hombre armado que descendió de una camioneta y abrió fuego en su contra.

Durante el atentado, el exgobernador recibió tres disparos, uno de ellos en el cuello, lo que provocó lesiones mortales. Tras el ataque fue trasladado a la Clínica San Francisco, donde falleció luego de sufrir un paro respiratorio.

El homicidio generó una fuerte reacción política y social, convirtiéndose en uno de los asesinatos de mayor impacto contra un exmandatario estatal en México.

Presunto autor intelectual

En 2018, autoridades federales reportaron la captura de Gerardo Mendoza Chávez, señalado como autor intelectual del asesinato del exgobernador.

Sin embargo, el presunto líder criminal murió pocos días después de su arresto durante una riña dentro del penal de Centro Federal de Readaptación Social Puente Grande, lo que dejó pendiente la resolución judicial del caso.

Mendoza Chávez era identificado como líder del grupo criminal La Resistencia, organización que mantenía una confrontación con estructuras delictivas vinculadas a Rubén Oseguera Cervantes, figura central del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Destrucción de toneladas de precursores químicos

Durante el mismo informe, la Fiscalía General de la República reportó operativos simultáneos contra la producción de drogas sintéticas, que permitieron destruir más de 230 toneladas de precursores químicos en laboratorios clandestinos.

Las acciones se realizaron en Michoacán y Sinaloa, con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En Michoacán se aseguraron más de 174 toneladas de sustancias químicas, entre ellas tolueno, ácido clorhídrico, plomo, metanfetamina e hidróxido de amonio.

Mientras tanto, en Sinaloa fueron destruidos más de 7 mil kilos y 53 mil litros de precursores, además de 504 mil 459 pastillas de fentanilo y cerca de 75 kilos adicionales de esta droga.

Las operaciones de aseguramiento y traslado de las sustancias contaron con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

Posteriormente, los químicos fueron trasladados a una empresa especializada en el Estado de México, donde se realizó su destrucción bajo protocolos ambientales y de seguridad.

Las autoridades señalaron que estas acciones evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles, lo que representa un golpe relevante para las redes de producción de narcóticos en el país.

Con la captura de “El Chiwas”, la Fiscalía considera que se avanza en el esclarecimiento del asesinato del exgobernador Silverio Cavazos, un expediente que permaneció más de 15 años bajo investigación.

El proceso judicial determinará ahora si el detenido tuvo participación directa en el ataque armado que terminó con la vida del exmandatario colimense, mientras las autoridades continúan integrando pruebas dentro del caso.

