Entre incertidumbre, esperan atención médica tras derrame de químico en Sonora

Por: Daniel Serrano

El descarrilamiento de un ferrocarril de carga en el municipio de Naco, Sonora, detonó una emergencia ambiental y de salud pública tras derramarse hidrosulfuro de sodio, un químico altamente reactivo que mantiene en incertidumbre a los pobladores del ejido Cuauhtémoc, la comunidad más cercana al punto del accidente.

A pocos días del percance, la preocupación entre los ejidatarios se intensificó debido a las precipitaciones pluviales registradas en la región, las cuales habrían reaccionado con la sustancia derramada.

Olor fétido y síntomas de intoxicación

Los testimonios de los residentes reflejan la falta de información inicial y el impacto directo en la salud de la población expuesta a los vapores químicos.

"Nos avisaron que se había derramado el ácido ese, que se había descarrilado el tren. Sí olía mucho, un olor bien feo como a fosa, a huevo podrido. De hecho, a mí se me durmió lo que es los labios", relató Patricia Mendoza, vecina del ejido Cuauhtémoc.

Por su parte, Oscar Oliva, habitante y ganadero de la localidad, señaló la incertidumbre que prevalece respecto al impacto ambiental y en los animales de pastoreo.

"Andaban haciendo maniobras porque estaba la pipa... El día que se descarriló había llovido, otro día no llovió y al tercer día fue cuando cayó la lluvia grande. Tiene que existir la preocupación porque no sabemos exactamente la reacción; ellos nos pueden decir una cosa y la reacción puede ser otra. Anda el ganado ahí y sobre la reacción vamos a saber qué va a pasar".

Despliegan brigadas médicas e investigan hospitalización

Ante las denuncias de malestares físicos entre los vecinos, el alcalde de Naco, José Lorenzo Villegas, informó que se coordinó el envío de personal médico especializado para realizar valoraciones en la comunidad.