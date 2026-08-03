Bloquean carretera y acusan al alcalde de Jiutepec de desviar recursos para atención médica "pirata"

Un bloqueo que duró cinco horas sobre la carretera que comunica a Cuernavaca con Cuautla, Morelos, ocasionó un fuerte conflicto vial.

Integrantes del Sindicato Único de Jiutepec se movilizaron para denunciar la grave situación de salud que enfrentan, ya que el alcalde Eder Rodríguez Casillas decidió contratar una clínica improvisada, que no tienen especialistas, ni servicio de emergencia y la consideran “pirata”.

Jaime Bahena, líder del sindicato municipal, dijo que la clínica funciona a nombre de un comunicador conocido como Jorge Mora y no de un médico.

"La falta de atención médica que nos brinda la administración a través de unos consultorios médicos, porque no se llama clínica esto, es deficiente y que ha cobrado, como bien dices tú, recientemente y que fue el detonante, esa vida de una bebé que no tenía por qué sufrir ello, ¿no?", señaló Jaime Bahena, líder sindical.

Los trabajadores solicitaron hablar directamente con el alcalde, pero este nunca respondió a su petición y ante su indiferencia decidieron protestar para que les otorgue un servicio médico real y no “pirata”, como el que hoy les otorga.

"Es el momento en el que el presidente no se ha dignado a venir a ver a los compañeros, no a nosotros como comité, sino a los compañeros que son realmente los que están inconformes con la mala atención del servicio que nos han brindado y que por desgracia ha redituado en falta de medicamentos, en falta de especialistas", dijo.

El alcalde Eder Rodríguez no acudió a atenderlos, por lo que van a continuar las protestas en su contra por el uso irregular de los recursos destinados para la atención médica de los trabajadores del Ayuntamiento.