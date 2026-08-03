Tromba histórica azota Pátzcuaro; deja casas derrumbadas, autos arrastrados e inundaciones

Una intensa tromba acompañada de granizo y fuertes vientos azotó este lunes la ciudad de Pátzcuaro, en Michoacán, provocando severas inundaciones, el desbordamiento del Río Guani y daños materiales que las autoridades calificaron como inéditos en los últimos 15 años.

El desborde del Río Guani afectó negocios del libramiento y arrastró varios vehículos con personas a bordo.

El reblandecimiento del suelo por lluvias previas ocasionó que casas ubicadas junto al río se derrumbaran, además de registrarse techos dañados en la colonia Loma Bonita.

A pesar de los daños, el gobierno municipal señaló que el volumen de agua contribuirá favorablemente a la recarga de los mantos freáticos y del Lago de Pátzcuaro. Foto: Especial

A pesar de los daños, el gobierno municipal señaló que el volumen de agua contribuirá favorablemente a la recarga de los mantos freáticos y del Lago de Pátzcuaro.

Cuerpos de emergencia continúan con las labores de auxilio y el censo oficial de daños en las zonas afectadas.

A pesar de los daños, el gobierno municipal señaló que el volumen de agua contribuirá favorablemente a la recarga de los mantos freáticos y del Lago de Pátzcuaro. Foto: Especial

En Nuevo León lluvias arrastran a tres personas

Por Aracely Garza

Las lluvias registradas este domingo dejaron autos varados, encharcamientos y tres personas arrastradas por la corriente, con lesiones menores, además de que al menos 10 puestos de un mercado rodante fueron arrastrados por el agua en Nuevo León.

Protección Civil del estado mantuvo el monitoreo ante la presencia de las precipitaciones, que se extendieron por distintos municipios de la entidad.

En Santa Catarina se reportó que tres personas fueron arrastradas por la corriente varios metros y lograron salir por sus propios medios, tras sufrir lesiones que no fueron de consideración.

En esos hechos, al menos 10 puestos de un mercado rodante instalado en la colonia San Gilberto resultaron afectados.

Por su parte, Protección Civil de Monterrey informó que las lluvias se presentaron principalmente en la zona norte del municipio, por lo que activó el Operativo Monitoreo por Lluvia y atendió múltiples reportes relacionados con vehículos varados.

En Prolongación Aztlán y Apolo, en la colonia San Bernabé, se localizó un automóvil Chevrolet Aveo rojo que quedó atrapado en el agua con dos personas en su interior, quienes fueron auxiliadas por los cuerpos de emergencia.

Los afectados fueron identificados como Óscar “N”, de 25 años, y Diana “N”, de 34 años.

En el canal de Aztlán y Orto, en el Barrio Topo Chico, se atendió un encharcamiento considerable, mientras que en Nepenta y Cenizo, en la colonia San Bernabé, se brindó apoyo a una persona cuyo vehículo quedó atrapado.

Además, en distintos puntos se realizaron cierres viales de manera preventiva debido a las inundaciones.

También se registraron cortes en el suministro de energía eléctrica en diversos sectores.